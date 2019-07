핫펠트(예은), 마마무 문별과 컬래버…8월1일 '해피 나우' 발표

가수 핫펠트(HA:TFELT, 예은)와 그룹 마마무 멤버 문별이 아메바컬쳐 컬래버레이션 프로젝트 '코드쉐어(Code Share)'로 만났다.



아메바컬쳐는 29일 오후 공식 SNS(사회관계망서비스)를 통해 문별이 담긴 카드 한 장을 게재하며 "'Happy Now (Feat. 문별 of 마마무)' 2019.08.01. 6pm (KST)"라고 밝혔다.



이는 핫펠트 새 싱글 '해피 나우'를 피처링한 아티스트가 문별이라는 것을 알리는 것으로 풀이된다.



핫펠트와 문별은 지난 5월 방송된 MBC '다시 쓰는 차트쇼 지금 1위는?'에 함께 출연해 박미경의 '이브의 경고' 무대로 호흡을 맞춘 바 있다. 당시 두 사람은 우승을 이끌어내며 화제를 모았다.



그룹 원더걸스 출신인 핫펠트는 솔로 앨범 '마이네(MEiNE)'와 '다이네(Deine)'를 잇달아 발매하며 싱어송라이터로 활약하고 있다. 마마무 멤버로 데뷔한 문별은 '음오아예' '넌 is 뭔들' '나로 말할 것 같으면' 등 다수 히트곡으로 사랑받아왔다. 또한 다양한 아티스트들과의 협업으로 좋은 시너지를 보여준 바 있다.



과연 두 사람이 이번 컬래버레이션 곡 '해피 나우'로는 어떤 이야기를 들려줄지 궁금증이 높아진다. '해피 나우'는 오는 8월 1일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개된다.



[사진=아메바컬쳐 제공]



(SBS funE 강수지 기자)