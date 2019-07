'컴백' 있지 "'ICY', '있지'하면 '여름' 떠올릴 수 있길"

그룹 있지(ITZY, 예지 리아 류진 채령 유나)가 통통 튀는 분위기의 신곡 '아이씨'로 여름 가요계 사냥에 나섰다.있지는 29일 오후 3시 서울 용산구 이태원로 블루스퀘어 아이마켓홀에서 열린 첫 번째 미니앨범 '있지 아이씨(IT'z ICY)' 발매 기념 쇼케이스에서 새 앨범으로 대중을 만나는 당찬 포부를 밝혔다.데뷔 싱글 '있지 디퍼런트(IT'z Different)' 타이틀곡 '달라달라' 무대로 쇼케이스의 문을 연 있지는 이어 이번 앨범 타이틀곡인 '아이씨(ICY)'의 무대를 공개했다. 힘 있고 개성 넘치는 무대로 좌중의 시선을 사로잡았다.'아이씨'는 겉은 차가워 보이지만 속은 뜨거운 열정이 넘치는 있지 멤버들을 표현한 곡이다. 데뷔 곡 '달라달라'로 세상의 중심에 선 '나'를 존중하고 사랑하자는 메시지를 전달했다면, 이번 곡으로는 '나'에 대한 확신과 자신감을 노래한다.리아는 곡에 대해 "'달라달라'와 '아이씨'는 같은 연장선상에 있는 곡이라고 생각한다. 의미와 추구하는 바는 같다"며 "다만 듣는 분들이 여름을 시원하게 보내시기를 바라는 마음으로 신나는 분위기의 곡으로 준비했다"고 설명했다.또 '아이씨'는 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 이들 곡에 처음으로 작사 작곡 지원사격을 한 곡이다. 그리고 실력파 프로듀서 겸 래퍼 페노메코가 작사에 참여했다. 더불어 트와이스의 'Dance The Night Away'를 만든 Cazzi Opeia, 방탄소년단의 'I'm Fine'과 'Home' 등을 작업한 Lauren Dyson, Ashley Alisha, Cameron Neilson 등 유수의 작곡가들이 협업했다.있지 멤버들은 박진영 프로듀서로부터 곡을 받은 일에 대한 깊은 감격을 표했다. 리더 예지는 "박진영 프로듀서의 곡을 받은 것은 정말 영광스러운 일"이라며 "원해왔던 일이었던 만큼 열심히 준비했다"고 말했다.채령은 "박진영 프로듀서가 파트를 직접 배분해주고, 티칭도 직접 해줬다. 노래를 봐 주실 때 웃으면서 봐줬다"고 회상했다. 또 "꾸며내지 않은 느낌으로, 가볍고 리듬감 있게 부르라고 조언해 주셨다"고 박진영 프로듀서가 조언한 점에 대해 설명했다.있지 멤버들의 설명처럼 '아이씨'는 힘 있는 안무와 신나는 분위기가 인상적인 곡이다. 역동적이고 매력 넘치는 안무들 가운데 유나는 '어깨춤'을 이른바 '킬링 파트'로 꼽았다. 유나는 "킬링 파트는 '인트로'와 '아웃트로'에 나오는 '어깨춤'이라고 생각한다. 중독성 있는 안무"라며 직접 안무를 시범해 보였다.지난 2월 첫 디지털 싱글 '있지 디퍼런트', 타이틀곡 '달라달라'로 데뷔한 있지는 '달라달라' 뮤직비디오 공개 18시간여 만에 조회수 1000만 회, 57일 만에 1억 회를 돌파하며 K팝 데뷔 그룹 기준 '최단기간 조회수 1억 회 돌파' 기록을 세웠다.이 뿐만 아니라 K팝 걸그룹 기준 최단기간 지상파 음악 방송 1위, 음악방송 9관왕 등 눈에 띄는 성과를 거뒀다.앞선 기록들로 이번 신곡에 대한 대중의 기대감도 컸다. 이에 대해 류진은 "'달라달라'에 많은 분들이 사랑을 주셔서 항상 감사했다"며 "원동력으로 삼아서 이번 앨범 열심히 준비했다. 부담감이라기보다는 같이 즐겨주셨으면 하는 바람이 있다"고 고마운 마음을 전달했다.또 유나는 "앞서 '괴물신인'이라는 수식어를 얻었는데, 이번 신곡을 통해서는 대중분들이 '여름 하면 있지, 있지 하면 여름'이라는 생각을 하실 수 있었으면 좋겠다"고 조심스럽게 소망을 드러냈다.있지는 이번 신곡의 성적에 대해 신인 다운 겸손한 목표를 고백했다. 리아는 "음악 애플리케이션에 들어갔을 때 첫 화면에 '아이씨'가 많이 보였으면 좋겠다"면서 "하지만 이미 '달라달라'로 많은 사랑을 주셔서 크게 만족하고 있다"고 말하며 웃어 보였다.또 류진은 "성별, 연령 상관없이 사랑받는 매력 있는 팀이 되고 싶다"고 포부를 밝혔다.이번 첫 미니앨범에는 '아이씨'를 비롯해 총 5곡이 수록됐다. 2번 트랙 '체리(CHERRY)'는 Iggy Azalea 등 유명 아티스트와 작업한 OMEGA 프로듀서의 곡으로 '생각보다 꿈이 좀 큰' 있지 멤버들의 걸크러시 매력을 담았다. 3번 트랙 '있지 서머(IT'z SUMMER)'는 있지의 힘 있고 독특한 팀 색깔을 강조한 곡으로, 여름 축제 분위기를 풍긴다.4번, 5번 트랙에는 첫 싱글 '있지 디퍼런트(IT'z Different)' 타이틀곡 '달라달라'와 수록곡 '원 잇?(WANT IT?)' 리믹스 버전이 실린다.있지는 이날 오후 6시 타이틀곡 '아이씨'를 비롯한 새 앨범 '있지 아이씨'를 각종 음악 사이트에 공개한다.[사진=JYP엔터테인먼트 제공]bijou_822@naver.com, joy822@partner.sbs.co.kr(SBS funE 강수지 기자)