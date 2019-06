헝가리 경찰, '가해 크루즈' 선장 이번 주부터 소환 조사

▲ 유람선 허블레아니호를 들이받은 헝가리 크루즈선 선장(오른쪽)

헝가리 경찰이 이번 주부터 유람선 허블레아니호를 들이받는 사고를 냈던 크루즈선의 선장을 소환 조사할 방침인 것으로 알려졌습니다.17일(현지시간) 정부 합동신속대응팀에 따르면 헝가리 경찰은 이날 중 크루즈선 바이킹 시긴호의 선장 유리 C.의 소환 조사 일정을 한국 측에도 전달하기로 했습니다.신속대응팀 관계자는 "(보석 후) 주말, 휴일이어서 이번 주부터 조사가 시작될 것으로 보고 있다. 법원 결정에 따라 선장은 매주 2회 의무적으로 경찰 조사를 받아야 한다"고 말했습니다.유리 C. 선장은 사고 후 과실로 인한 다중 인명 사고를 낸 혐의로 이달 1일 구속됐으나 1천500만 포린트(6천200만 원)를 보석금으로 내고 부다페스트에 거주하는 조건으로 석방됐습니다.검찰은 보석이 부당하다며 항고했으나 상급 법원이 항고를 기각하면서 유리 C. 선장은 지난 13일 풀려났습니다.부다페스트 5구역 교도소에서 풀려난 그는 취재진의 질문에 일절 답하지 않고 대기 중인 차에 올라 황급하게 사라졌습니다.그는 현재 부다페스트 시내 한 호텔에 머무는 것으로 알려졌습니다.숙소를 변경하게 되면 다시 경찰에 이를 알려야 합니다.유리 C. 선장은 과실이 없다는 주장을 유지하고 있지만 헝가리 경찰은 그가 추월 경고나 구조 신호를 보내지 않은 점 등을 주요 근거로 과실을 입증한 뒤 검찰에 사건을 송치할 예정입니다.지난달 29일 부다페스트 머르기트 다리 인근에서 바이킹 시긴호에 들이받히며 침몰한 허블레아니호에는 한국인 33명과 헝가리인 선장, 승무원이 타고 있었습니다.침몰 사고로 한국인 탑승객 23명이 숨졌고 3명은 실종 상태에 있습니다.헝가리인 선장, 승무원도 숨졌습니다.한편 구조대는 17일에도 보트 3척을 투입해 사고현장에서 20~60km 지점을 중심으로 수색을 계속할 예정입니다.