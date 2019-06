[스브스타] 세계를 넘어 '우주'로 진출?…NASA 달 탐사선에 BTS 노래 실린다

그룹 방탄소년단의 노래가 미국 항공우주국 NASA의 달 탐사선에서 울려 퍼질 전망입니다.



나사 존슨우주센터는 지난 3일 공식 트위터를 통해 "아폴로 11호 50주년을 기념해 오는 2024년까지 달 탐사에 나선다"라며 달 탐사에 나설 우주비행사들을 위한 노래를 추천해 달라고 공지했습니다.



소식이 전해지자 방탄소년단의 팬들은 우주와 관련된 멤버들의 노래를 대거 추천했습니다.



이후 나사는 다음날 4일 "방탄소년단과 RM의 팬들이 정말 많다. 노래 추천해줘서 고맙다"라며 "방탄소년단 노래 '문차일드', '소우주', '134340'를 재생 목록에 추가하겠다"고 밝혔습니다.



'문차일드'(moonchild)는 방탄소년단 리더 RM이 지난해 발매한 솔로 앨범 '모노'(mono)에 수록된 곡입니다.



'소우주'(Mikrokosmos)는 지난 4월 발매된 방탄소년단의 새 앨범 '맵 오브 더 솔: 페르소나'(Map of the Soul: Persona)에 수록된 곡으로 최근 영국 런던 웸블리 콘서트의 피날레를 장식하기도 했습니다.



'134340'은 지난해 발매된 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)의 수록곡으로 이별의 순간을 행성에서 탈락한 명왕성에 비유한 곡입니다. '134340'은 명왕성이 태양계 행성 지위를 잃고 왜소 행성이 되면서 붙여진 번호입니다.



한편, 나사는 오는 28일까지 음악을 추천받은 뒤, 다음 달 13일, 14일 양일간 나사의 '서드 록 라디오'(Third Rock Radio)를 통해 최종 확정된 음악들을 생방송으로 공개할 예정입니다.



(구성=한류경 에디터, 검토=김도균, 사진=방탄소년단·나사 존슨우주센터 트위터)



(SBS 스브스타)