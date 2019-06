유노윤호, 신곡 'Change The World'로 긍정 에너지 선사

동방신기 유노윤호(SM엔터테인먼트 소속)가 수록곡 'Change The World'(체인지 더 월드)로 특유의 긍정 에너지를 선사한다.



유노윤호의 첫 번째 미니앨범 'True Colors'(트루 컬러스)는 타이틀 곡 'Follow'(팔로우)를 비롯한 총 6곡이 수록되어 있으며, 다양한 색깔로 표현되는 삶의 여러 감정을 효과적으로 담아내기 위해, 각 트랙별 컬러를 콘셉트로 한 티저 이미지와 하이라이트 음원이 순차 공개되어, 이번 앨범에 대한 궁금증을 고조시키고 있다.



더불어 오늘(6일) 0시에는 유노윤호 공식 홈페이지에서 따뜻한 '화이트' 컬러 콘셉트의 수록곡 'Change The World' 티저 이미지가 공개되어 눈길을 끌었으며, 낮 12시에는 각종 SNS 동방신기 계정을 통해 'Change The World'의 하이라이트 음원을 만날 수 있어 좋은 반응이 기대된다.



수록곡 'Change The World'는 '우리 모두 평범하지만 당연한 가치들을 지켜내 새로운 세상을 만들자'는 메시지를 담은 미드 템포 팝 발라드 곡으로, 평소 유노윤호가 보여준 선하고 긍정적인 에너지가 가사에 투영되어 진정성 있는 울림을 선사하며, 왈츠 리듬으로 진행되는 순백의 동화적인 분위기의 브릿지에서 마지막 후렴구로 넘어갈 때 등장하는 유노윤호의 애드리브가 인상적이다.



한편, 유노윤호의 첫 번째 미니앨범 'True Colors'는 오는 12일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.



(SBS funE 강경윤 기자)