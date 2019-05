[스브스타] 아기 필터에 빠진 스타들…에픽하이 인증샷에 누리꾼이 유독 '현웃' 터진 이유

최근 '아기 얼굴 필터'로 알려진 어플 '스냅챗'이 인기를 끌며 많은 스타들의 인증샷이 쏟아지고 있는 가운데, 그룹 에픽하이의 인증샷이 많은 누리꾼들의 폭발적인 반응을 얻고 있습니다.에픽하이 멤버 타블로는 지난 23일 자신의 인스타그램에 멤버들의 아기 필터 인증샷을 공개하며 "투표: 타블로 vs 투컷 vs 미스라"라고 글을 남겼습니다.공개된 사진에는 에픽하이 멤버들이 '아기 얼굴 필터'를 활용해 어린아이로 변신한 모습이 담겼습니다.사진 속 각각 멤버들의 장난기 가득한 표정과 포즈가 깜찍한 매력을 뽐내며 웃음을 자아냅니다.특히 타블로는 딸 하루와 똑 닮은 귀여운 외모로 눈길을 사로잡습니다. 멤버 미쓰라는 한층 귀여워진 외모에도 트레이드마크인 수염이 그대로 담겨 있어 웃음을 자아냅니다.사진을 접한 많은 누리꾼들은 "타블로 하루랑 붕어빵이다", "타블로 김성주 아들 민국이 같기도 하고…", "미쓰라 말 엄청나게 안 듣게 생겼다. 하하", "보자마자 빵 터짐", "웃겨서 눈물 난다" 등의 댓글을 남기며 유쾌한 반응을 보이고 있습니다.한편, 에픽하이는 지난 3월 앨범 'sleepless in __________'를 발매해 큰 사랑을 받았으며, 오는 7월에는 호주에서 콘서트를 개최할 예정입니다.(구성=한류경 에디터, 검토=김도균, 사진=타블로 인스타그램)(SBS 스브스타)