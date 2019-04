방탄소년단, 세계최대 음원 사이트서 3위 '한국 가수 최고기록'

그룹 방탄소년단이 세계 최대 음악 스트리밍 업체인 스포티파이(Spotify)에서 한국 가수 최고 기록을 세웠다.



14일 스포티파이가 발표한 최신 차트(4월 13일자)에 따르면, 방탄소년단의 새 앨범 MAP OF THE SOUL : PERSONA의 타이틀 곡 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey'는 '글로벌 톱200(Global Top 200)' 3위를 차지했다.



이는 4월 12일자 차트에서 기록한 4위에서 한 계단 오른 순위로, 한국 가수 최고 공식 기록이다.



이 앨범의 수록곡들 역시 '소우주 (Mikrokosmos)' 22위, 'Make It Right' 26위, 'HOME' 28위, 'Dionysus' 36위, 'Jamais Vu' 39위, 'Intro : Persona' 50위로 첫날에 이어 또 한번 한국 가수 최초 2일 연속 전곡이 '톱 50'에 오르는 공식 기록을 달성했다.



특히, 방탄소년단은 미국 스포티파이 '톱 200'에서 공개 첫날 한국 가수 최고 기록인 4위, 둘째 날 5위를 각각 기록해 2일 연속 '톱 5'에 올랐다. 미국 스포티파이 순위는 빌보드 차트의 주요한 바로미터이다. 빌보드에 따르면, 2018년부터 빌보드 차트에 스포티파이, 애플뮤직 등 유료 구독 서비스와 플랫폼 스트리밍에 발생하는 플레이에 더 많은 가중치를 둔다고 밝힌 바 있다.



또, 4월 12일과 13일(이하 현지시간) 미국 빌보드와 포브스, 헤드라인 플래닛 등 현지매체에서도 방탄소년단의 스포티파이 기록을 집중 조명하는 기사를 연이어 보도했다. 해당 기사에 따르면, "방탄소년단이 아시아 가수 최초로 스포티파이에서 50억회의 스트리밍을 돌파했다. 다시 한번 그들은 자신만의 리그에 있는 것을 증명했다"고 극찬했다.



방탄소년단은 지난 13일 미국 NBC 방송의 'SNL'에서 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)' 무대를 전 세계 최초 공개한데 이어, 오는 5월 1일 '2019 빌보드 뮤직 어워드'에서 세계적인 가수 할시(Halsey)와 함께 전 세계 첫 컬래버레이션 무대를 펼친다.



(SBS funE 강경윤 기자)