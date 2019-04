방탄소년단, 빌보드 어워드 퍼포머 확정…할시와 컬래버레이션 무대

그룹 방탄소년단이 미국 '빌보드 뮤직 어워드'에서 세계적인 가수 할시(Halsey)와 함께 무대에 오른다.



14일(현지시간) 미국 빌보드 뮤직 어워드(Billboard Music Awards, BBMAs)는 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 다음달 1일 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나(MGM Grand Garden Arena)에서 열리는 '2019 빌보드 뮤직 어워드'에 방탄소년단이 퍼포머로 참여한다고 공식 발표했다.



이로써 방탄소년단은 지난해에 이어 2년 연속 미국 빌보드 뮤직 어워드에서 퍼포머로 참석하게 됐다.



BBMAs는 "글로벌 슈퍼스타 방탄소년단이 차트를 점령한 싱어송라이터 할시와 함께 '2019 빌보드 뮤직 어워드'에서 신곡 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)' 무대를 꾸민다"고 밝혔다.



방탄소년단은 'FAKE LOVE'로 빌보드 싱글 차트 '핫 100'에서 톱 10에 올랐고, 2017년과 2018년 빌보드 뮤직 어워드에서 2년 연속 '톱 소셜 아티스트' 상을 수상한 바 있다. 올해는 '톱 듀오/그룹(Duo/Group)' 부문과 '톱 소셜 아티스트(Top Social Artist)' 부문의 후보에 올랐다.



또, BBMAs는 방탄소년단의 차트 성적을 소개하면서 "방탄소년단은 지난해 LOVE YOURSELF 轉 'Tear'와 LOVE YOURSELF 結 'Answer'로 '빌보드 200'에서 두 번의 1위를 차지했다. 그들의 팬덤 아미(ARMY) 덕분에 '소셜 50'에서 100주 이상 1위를 이어가며 소셜 미디어에서 강한 영향력을 보이고 있다"고 설명했다.



방탄소년단은 '2017 빌보드 뮤직 어워드'를 시작으로 2017년과 2018년 2년 연속 '톱 소셜 아티스트' 상 수상, 2018년과 2019년 2년 연속 퍼포머 참석, 2019년 '톱 소셜 아티스트'와 '톱 듀오/그룹' 부문 후보까지 오르며 글로벌 아티스트로서의 면모를 입증했다.



방탄소년단 외에도 시상식의 호스트인 켈리 클락슨(Kelly Clarkson), 로렌 데이글(Lauren Daigle), 칼리드(Khalid), 패닉 앳 더 디스코(Panic! At The Disco), 샘 스미스(Sam Smith)와 노르마니(Normani), 머라이어 캐리(Mariah Carey) 등 세계적인 아티스트들이 참여해 공연을 펼친다. 시상식은 미국 NBC 방송에서 생중계된다.



'빌보드 뮤직 어워드'는 지난 1년간의 앨범 및 디지털 음원 판매량, 라디오 방송 횟수, 스트리밍, 공연 및 소셜 참여 지수 등을 집계하여 후보자 및 수상자를 선정한다. '2019 빌보드 뮤직 어워드'는2018년 3월 23일부터 2019년 3월 7일까지의 차트 기록을 토대로 수상자를 발표할 예정이다.



(SBS funE 강경윤 기자)