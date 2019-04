'컴백 D-1' 방탄소년단, 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시' 두 번째 티저 공개

그룹 방탄소년단이 컴백을 하루 앞두고 타이틀 곡 티저를 추가 공개했다.



방탄소년단은 11일 0시 공식 홈페이지와 팬카페, SNS 채널을 통해 새 앨범 MAP OF THE SOUL : PERSONA의 타이틀 곡 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey'의 두 번째 티저 영상을 공개했다.



공개된 티저 영상은 멤버 진을 시작으로 일곱 멤버가 한 명씩 등장하며 자신감과 여유 넘치는 모습을 보여준다. '작은 것들을 위한 시'의 멜로디에 따라 짧지만 임팩트 있는 퍼포먼스는 물론, 장난기 가득한 표정과 제스처로 밝고 경쾌한 분위기를 전한다.



또, 영화 '사랑은 비를 타고' 포스터가 배경에 등장하여, 영화의 일부 장면을 오마주한 '작은 것들을 위한 시' 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 높였다.



방탄소년단은 오는 12일 MAP OF THE SOUL : PERSONA를 전 세계 동시 발매하고 같은 날 오후 6시 온라인 음원사이트를 통해 전곡을 공개한다. MAP OF THE SOUL : PERSONA는 예약 판매 첫날부터 현재까지 30일째 아마존 CDs & Vinyl 부문 베스트셀러 1위를 이어가고 있다. 13일(현지시간)에는 미국 NBC 방송의 'SNL'에서 새 앨범의 신곡 무대를 최초로 선보인다.



[사진제공=빅히트엔터테인먼트]



(SBS funE 강선애 기자)