IS '패망'에도 시리아 불확실성 여전…美 철군이 최대변수

시리아에서 수니파 무장조직 '이슬람국가'(IS)의 야만적 지배가 막을 내렸지만 시리아의 앞날은 여전히 안갯속입니다.



22일(다마스쿠스 현지시간) '칼리프국'(칼리프가 다스리는 이슬람 신정일치 국가)의 영토를 제거했다는 선언으로 IS 격퇴 군사작전을 사실상 끝낸 미국은 철군에 본격적으로 나설 것으로 보입니다.



IS 격퇴전이 끝나고 미군 철수가 초읽기에 들어갔지만 시리아, 특히 북동부가 어떤 모습이 될지는 아직 불확실합니다.



이를 결정할 최대변수는 미군 철수 계획입니다.



도널드 트럼프 미국 대통령의 작년 말 철군 결정에 따라 미국은 4월 말까지 약 2천명 규모의 병력을 전면 철수할 계획이었습니다.



철군 후 바샤르 알아사드 시리아 대통령 정권이나 그 후견인 격인 러시아·이란이 '힘의 공백'을 메우는 것을 막고, IS 격퇴전의 파트너인 쿠르드 세력을 터키로부터 보호하기 위해 시리아 북부에 완충지대를 구축하고 유럽 동맹국의 병력을 그곳에 배치하는 방안을 추진했습니다.



그러나 미군 없이 시리아에 남지 않겠다는 프랑스 등의 단호한 의지에 미국도 전략을 수정했습니다.



미국은 시리아 북동부와 남부 국경에 400명가량을 남기는 대안을 제시하고, 유럽 동맹국에도 800∼1천500명을 담당하라고 설득에 나섰습니다.



현재 시리아에 병력을 배치한 프랑스와 영국이나 공중 작전만 지원한 독일 등이 미국의 요구대로 더 큰 위험과 부담을 떠안을지 불확실합니다.



에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 미국의 잔류 결정을 원론적으로 환영한 것 외에는 이렇다 할 구체적인 반응은 전해지지 않았습니다.



유럽의 군사당국자들은 시리아 북동부에 길이 400㎞, 폭 30㎞에 이르는 완충지대, 이른바 '안전지대'를 유지하는 임무에 부담스럽다는 속내를 언론에 드러냈습니다.



북대서양조약기구(나토) 회원국 가운데 시리아 북부에서 대규모 군사작전을 전개할 의지가 있는 주체는 쿠르드 세력을 견제하려는 터키뿐입니다.



레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령은 언론 인터뷰를 통해 안전지대에 다른 외국 군대 배치안을 거부했습니다.



미국이 시리아 북동부 설계를 실현하려면 유럽과 터키를 모두 설득해야 합니다.



아사드 정권을 지지한 러시아와 이란이 미국의 시리아 주둔 계획에 어떻게 대응할지도 주목됩니다.



러시아와 이란은 아사드 정권을 중심으로 시리아 전후 체제 논의를 주도해, 중동 내 영향력 확대를 꾀하는 전략을 펼쳤습니다.



러시아는 시리아 북동부가 아사드 정권의 통제 아래로 복귀해야 한다는 입장을 취하며, 아사드 정권과 쿠르드 세력의 대화를 촉구했습니다.



미국과 유럽 동맹의 주둔이 실현된다면 러시아는 시리아 헌법위원회 구성 등 정치논의에서 돌파구를 모색하며 미국이나 터키 등과 주도권 경쟁을 벌이리라 예상됩니다.



터키 안팎의 전문가들은 러시아가 터키 지방선거 이후 다음달 시리아 반군 지역인 이들립 일대에서 극단조직 소탕을 명분으로 군사작전을 전개할 가능성이 크다고 봅니다.



시리아 사태는 IS 격퇴전 종료로 전선 하나가 줄었지만 초강대국과 지역 세력의 각축장으로서 혼란이 지속하리라는 전망에 무게가 실립니다.



(연합뉴스)