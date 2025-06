급식 몰래 먹으러 중학교 들어간 졸업생 등 3명 항소심도 징역형

▲ 수원지법.수원고법 전경

급식을 몰래 먹으려고 중학교에 들어간 20대 졸업생 등 3명이 항소심에서도 징역형을 선고받았습니다.어제(22일) 법조계에 따르면 수원고법 형사1부(신현일 고법판사)는 A(20) 씨와 B(17) 씨의 공동주거침입 등 혐의 사건 항소심에서 피고인들의 항소를 기각하고 원심판결을 유지했습니다.1심은 A 씨에게 징역 6월에 집행유예 2년 및 300시간의 사회봉사 명령을, B 씨에게 징역 4월에 집행유예 2년 및 200시간의 사회봉사 명령을 선고했습니다.A 씨 등은 2023년 5월 낮 12시 45분 경기도 용인시 소재 한 중학교 급식실에서 점심을 몰래 먹기 위해 후문으로 침입한 혐의로 기소됐습니다.A 씨 등은 이 학교 졸업생인 C(22) 씨와 함께 "선생님을 만나 뵙고자 학교 지킴이의 승낙을 받고 출입 행위를 한 것"이라는 취지로 원심에 이어 항소심에서도 주장했으나 받아들여지지 않았습니다.원심은 "이 사건 중학교는 외부인의 출입이 일반적으로 허용된다고 볼 수 없으며, 외부인의 경우 행정실에서 출입증을 받아 패용해야만 출입할 수 있도록 관리·감독 됐다"며 "피고인들은 학교 건물에 들어와 행정실이 아닌 급식실로 이동해 곧바로 급식을 받았고 '나가지 않으면 신고하겠다'고 교사가 말할 때까지 식사를 계속했다"고 판시했습니다.그러면서 "C 씨는 이 학교 졸업생이기는 하지만 사건 당시 20세로 졸업한 지 상당 기간 지났고 만나고자 했다는 선생님과 사전에 연락한 사정도 없었다"며 "이 사건 출입 행위는 중식을 몰래 먹기 위해 이뤄진 것으로 보인다"고 판단했습니다.항소심 역시 "원심의 판단은 정당한 것으로 수긍되고 사실을 오인하거나 법리를 오해한 위법이 없다"고 항소 기각 사유를 밝혔습니다.A 씨 등과 공범으로 기소됐던 C 씨는 공동주거침입 외에 강제추행 및 절도 등 혐의로도 함께 재판받아 1심에서 징역 2년에 40시간의 성폭력 치료프로그램 이수 명령을 선고받았습니다.A 씨 등과 분리돼 항소심 재판을 받은 C 씨는 지난해 말 별건의 형사사건을 확정판결 받으면서 후단 경합범 형량 감경에 따라 지난 2월 2심에서 징역 1년 및 40시간 성폭력 치료프로그램 이수 명령을 선고받았습니다.(사진=연합뉴스)