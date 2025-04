해리가 샐리를 만난 곳…뉴욕의 정체성 지키는 '카츠 델리' [스프]

"저 여자 먹는 거 주세요"

"I'll have what she's having"



- AFI 선정 가장 위대한 영화 대사 33위

유대인의 음식 '코셔(Kosher)'란?

뉴욕에서 꼭 맛보아야 하는 음식은 무엇일까? 두툼한 스테이크일 수도 있고, 우리에게 익숙한 햄버거를 떠올릴 수도 있다. 하지만 뉴욕을 방문하는 여행객들 사이에서 '뉴욕의 정체성 그 자체인 델리'라 불리며 고기를 사랑하는 사람들이 성지순례하듯 찾는 곳이 있다. 바로 '카츠 델리카트슨(Katz's Delicatessen, 카츠 델리)이다. 오늘은 뉴욕의 파스트라미 샌드위치와 유대인의 음식 문화에 대해서 알아보도록 한다.1989년 영화 '해리가 샐리를 만났을 때( When Harry Met Sally...)'에서 유명한 장면이 촬영된 공간이기도 하다. 영화 속에서 해리(빌리 크리스탈)와 샐리(맥 라이언)이 점심을 즐기다 성적인 이야기를 나누는데, 이후 '연애와 성에 관한 솔직한 대화'라 평가받으며 수많은 패러디를 만들어 냈다.현재도 카츠 델리에는 이 장면이 촬영된 자리 위에 작은 간판이 붙어 있고, 관광객들 사이에선 필수 인증샷 장소이기도 하다. 1888년 'Iceland Brother'란 이름으로 시작한 이곳은, 1903년부터 카츠 형제가 인수하면서부터 현재의 이름으로 변경하였다. 뉴욕의 로어 이스트 사이드에 자리 잡고 있는데, 이 동네는 초기 유대인들이 밀집해서 살고 있었던 지역이었다.또한 카츠 델리는 유대인이 운영하는 가게였기에, 유대인 이민자들 사이에서 지역 공동체를 이끄는 중요한 사교 공간이기도 하였다. 특히 1, 2차 세계대전 당시 전 세계의 전쟁터에라는 캠페인으로 미국 내에서 아주 유명한 공간으로 자리 잡게 된다. 현재도 카츠 델리에는 하루 수천 명의 관광객들이 방문하며, 연간 45만 명, 6800kg 이상의 파스트라미를 판매하는 것으로 유명하다.코셔는 히브리어로 '적법한' 또는 '허용된'이라는 뜻으로 유대교의 율법에 맞춰 허용된 음식과 조리 방식을 뜻한다. 유대인들은 율법에 맞추지 않으면 음식의 맛과 상관없이 음식을 먹지 않을 정도로 상당히 까다롭다. 기본적으로 육류와 유제품을 동시에 섭취하지 않으며, '셰히타(Shechita)'라는 전통적인 도축 방법에 따라 준비된 고기만 사용할 수 있다. 이와 더불어 조리 도구의 사용이나 돼지고기, 토끼고기 등 먹을 수 없는 음식들도 정해져 있으며, 코셔 식당을 운영하려면 유대인 지도자의 인증을 받아야 한다.정통 코셔 음식으로는 '파스트라미 온 라이(Pastrami On Rye; 얇게 썬 훈제 소고기를 호밀빵에 넣고 머스터드 소스를 곁들인 샌드위치)', 콘 비프 샌드위치(Corned Beef Sandwich; 소고기 양지를 절여서 만든 샌드위치), 마쪼 볼 수프(Matzo Ball Soup; 유대인식 빵을 반죽해 만든 만두를 넣은 치킨 수프), 치킨 누들 수프(Chicken Noodle Soup; 닭고기와 달걀 국수가 들어간 전통 수프), 크니쉬(Knish; 감자, 고기, 야채 등을 넣고 만든 유대식 파이) 등이 있다.하지만 유대인 지도자의 인증을 받고 운영하는 건 너무나도 힘들고 소비자 트렌드와도 맞지 않아이라는 단어가 나왔다. 코셔 스타일의 델리에서는 전통을 따르면서 변화를 선택한 메뉴들을 제공한다.예를 들면에서는 호밀빵(Rye Bread)에 고기를 얹고 마요네즈나 치즈를 배제하고 오직 머스터드 소스만 사용하지만,의 식당에서는 치즈도 들어간 '루벤 샌드위치(Reuben Sandwich)'를 판매한다. 현재 뉴욕에서 볼 수 있는 대부분의 식당들이인 것이다.