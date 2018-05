'김병만의 픽'…정글 비투비 임현식, 첫 밤바다 사냥

‘정글의 법칙 in 멕시코’ 김병만이 비투비 임현식을 자신의 파트너로 골랐다.



지난 3월 진행된 SBS ‘정글의 법칙 in 멕시코’ 촬영에서 족장 김병만은 생존 중 유카탄반도에서 첫 밤바다 사냥에 도전하게 됐다. 이때 지난 바다 사냥에서 콩크를 싹쓸이하며 수영과 사냥 실력을 동시에 입증한 바 있는 현식에게 밤바다에 함께 나갈 것을 제안했다. 임현식은 밤바다 사냥 경험은 없었지만, 김병만의 지목에 흔쾌히 응했다.



컴컴하고 파도가 높아 다소 위험할 수 있는 상황에서 첫 사냥감을 발견한 김병만은 급하게 임현식을 불러 실전에 바로 적용할 수 있는 사냥 법을 전수했다. 정글 내공으로 다져진 김병만에게 원 포인트 레슨을 받은 임현식은 호기롭게 사냥감을 향해 돌진했지만, 뿌연 시야 탓에 첫 사냥감을 놓치고 말았다.



하지만 김병만은 옆에서 임현식을 계속 다독이며, 사냥법 전수를 포기하지 않았다. 임현식 또한 김병만의 자상한 가르침을 본받으며 놀라운 집중력으로 끝까지 사냥감을 쫓았다.



김병만은 “운동신경과 인내력이 있고 어리지만 듬직하다”며 현식에 대한 애정을 드러내기도 했다. 임현식은 “족장님 가르침 덕분이다. 밤바다 수영에 사냥까지 하는 족장님이 너무 존경스럽고 저런 남자가 되고 싶다”며 족장을 향해 감사함을 전했다.



현식이 김병만에게 받은 일대일 과외만큼 일취월장한 사냥 실력을 보일 수 있을지 비투비 임현식의 첫 밤바다 사냥기는 오는 6월 1일 ‘정글의 법칙 in 멕시코’ 편을 통해 공개된다.



사진=SBS



(SBS funE 손재은 기자)