BTS 슈가-뷔-정국, 시바견 모자 쓰고도 이렇게 귀여우면 반칙

그룹 방탄소년단이 시바견 모자를 쓰고 귀여움을 뽐냈다.



18일 오후 6시 음원사이트를 통해 정규 3집 'LOVE YOURSELF 轉 Tear'를 전 세계 동시 공개하는 방탄소년단은 이날 오후 4시부터 미국 로스앤젤레스에서 V LIVE '컴백 프리뷰쇼(BTS Comeback Preview show) 방탄늬우스 in LA'를 시작했다.



방탄소년단은 발랄한 모습으로 시청자들에게 반가움을 안겼다. 방탄소년단은 다양한 게임을 진행했다.



게임을 펼친 방탄소년단 멤버 슈가, 뷔, 정국은 게임에서 졌고 벌칙으로 시바견 모자를 쓰게 됐다. 하지만 벌칙이 아닌 듯 시바견 모자를 쓴 모습도 너무나 귀여워 팬들을 환호케 했다.



방탄소년단 새 앨범 'LOVE YOURSELF 轉 Tear'는 가면을 쓴 사랑의 끝, 이별의 아픔과 상실감을 표현했으며 타이틀곡 'FAKE LOVE'를 포함해 총 11곡이 수록됐다.







(SBS funE 이정아 기자)