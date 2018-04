방탄소년단, 정규 3집 'LOVE YOURSELF 轉 Tear' 5월 18일 전격 공개

그룹 방탄소년단(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)이 다음 달 18일 정규 앨범을 발매하고 컴백한다.



소속사인 빅히트 엔터테인먼트는 17일 방탄소년단의 공식 팬카페를 통해 “방탄소년단이 5월 18일 세 번째 정규 앨범 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’를 발매한다”고 밝혔다. 이는 지난해 9월 발매한‘ LOVE YOURSELF 承 -Her-’ 이후 8개월 만의 컴백이다.



‘러브 유어셀프’는 방탄소년단이 그동안 선보인 학교 3부작, ‘화양연화’의 청춘 2부작, 유혹을 주제로 했던 ‘윙스’와 ‘외전’에 이은 새로운 시리즈다.



앞서 공개된 ‘LOVE YOURSELF 起-Wonder-’ 영상과 ‘LOVE YOURSELF 承-Her-’ 앨범이 사랑의 설렘과 두근거림을 표현했다면 이번 ‘LOVE YOURSELF 轉-Tear-’ 앨범은 이별을 마주한 소년들의 아픔을 담았다.



방탄소년단은 지난해 9월 발매한 ‘LOVE YOURSELF 承-Her-’로 미국 빌보드 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 차트 7위에 올라 한국 가수 최고 순위를 기록했다. 타이틀곡 ‘DNA’는 빌보드 ‘핫 100’ 67위로 케이팝 그룹 최고 기록을 세우며 세계적인 사랑을 받았다.



방탄소년단은 4월 18일~21일 요코하마 아레나, 23일~24일 오사카성 홀에서 일본 공식 팬미팅 ‘BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.4 ~Happy Ever After~’를 열고 팬들을 만난다.







(SBS funE 이정아 기자)