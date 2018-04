에릭남, '솔직히'로 음원 차트 상위권 점령 '변신 통했다'

지난 11일 2년 만의 미니앨범을 발매하며 음악적, 비주얼적 변신으로 대중의 마음을 사로잡은 에릭남이 음원 차트도 제대로 사로잡았다.



에릭남의 새 미니 앨범 ‘어니스틀리’(Honestly) 타이틀곡 ‘솔직히’(Honestly...)는 12일 오전 9시 기준, 벅스 2위, 멜론 30위, 엠넷 16위, 지니뮤직 16위, 네이버뮤직 22위, 소리바다 26위 등 국내 주요 음원 차트 상위권을 석권했다.



또 수록곡인 ‘포션’(Potion) 역시 멜론, 엠넷, 네이버뮤직, 지니뮤직 등 주요 음원 차트에 진입에 성공하며 차트를 에릭남의 색깔로 물들였다. 뿐만 아니라, 에릭남은 12일 오전 내내 멜론 실시간 검색어에 이름을 올리는 등 이번 앨범에 대한 뜨거운 반응을 증명했다.



이번 앨범 발매 직후 로이킴, 헨리, 에일리, 2PM 닉쿤, 비투비 프니엘, B1A4 신우, 빅스 라비 등 동료 가수들 역시 개인 SNS를 통해 에릭남의 앨범에 대한 만족감을 표하며 응원을 보내기도 했다.



특히, 이번 앨범은 에릭남이 직접 전곡의 작사 및 작곡부터 앨범 프로듀싱까지 맡은 앨범으로 이 같은 차트 흥행을 통해 에릭남은 음악적 역량을 인정 받으며 뮤지션으로 성공적으로 도약했음을 알렸다.



에릭남이 2년 만에 발매한 세 번째 미니앨범 ‘Honestly’에는 타이틀곡 ‘솔직히’를 비롯해 ‘포션’, ‘디스 이즈 낫 어 러브송’(This Is Not A Love Song), ‘루즈 유’(Lose You), ‘돈트 콜 미’(Don’t Call Me)와 타이틀곡의 어쿠스틱 버전 등 총 6곡이 수록돼 있다.



타이틀곡 ‘솔직히’는 연인과의 이별을 고민하고 있는 한 남자의 솔직한 속마음을 노래하는 곡으로 그 동안 에릭남이 선보여왔던 스위트한 이미지와는 또 다른 이야기로 이목을 끌고 있다. ‘포션’은 스페니시 기타 베이스가 돋보이는 라틴 장르의 곡으로 에픽하이의 타블로가 작사를 맡고 래퍼 우디고차일드가 피처링에 참여해 곡에 풍성한 매력을 더했다.



뿐만 아니라 이번 앨범은 세계적으로 가장 핫한 아티스트인 카밀라 카베요, 저스틴 비버, 레이다 가가, 마틴 개릭스 등과 함께 작업한 최고의 작업진들과 협업해 음악적으로 더욱 완성도 높은 앨범이 탄생했다.











(SBS funE 이정아 기자)