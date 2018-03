동방신기, 정규 8집 타이틀곡 '운명'으로 가요계 정조준

동방신기가 정규 8집 타이틀곡 ‘운명’으로 2018 가요계 평정에 나선다.



동방신기는 28일 오후 6시 멜론, 지니, 네이버뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 타이틀 곡 ‘운명’(The Chance of Love)을 포함한 다채로운 장르의 총 11곡으로 구성된 정규 8집 ‘뉴 챕터 #1 : 더 찬스 오브 러브’(New Chapter #1 : The Chance of Love)의 전곡 음원을 공개해 뜨거운 호응을 얻을 전망이다.



특히, 이번 타이틀곡 ‘운명’은 중독성 있는 훅과 기타 리프가 매력적인 스윙재즈 기반의 댄스팝 장르 곡으로 동방신기 특유의 여유있고 세련된 보컬이 돋보인다. 가사에는 ‘운명’처럼 마주치게 되는 사랑을 표현함을 물론, 동방신기로 활동하는 멤버들의 ‘운명’ 같은 삶의 이야기도 담겨 있어 듣는 재미를 한층 더한다.



19일 자정 공식 홈페이지에는 동방신기의 완벽한 비주얼이 돋보이는 티저 이미지와 함께 패션 화보 영상을 연상케 하는 ‘New Chapter Film #T’ 영상이 공개돼 새 앨범에 대한 기대감을 증폭시켰다.



더불어 이번 공식 홈페이지는 사용자의 참여를 유도하는 인터랙티브 형식으로 제작, 음악 팬들이 동방신기 멤버들의 티저 이미지와 다양한 스티커 등의 콘텐츠를 드래그해 매거진 커버 이미지를 만들 수 있으며 홈페이지 내에서 완성된 이미지의 합성, 저장 및 SNS 공유도 가능해 다양한 재미를 선사한다.



동방신기의 정규 8집 ‘New Chapter #1 : The Chance of Love’는 28일 음반 발매된다.



