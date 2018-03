남궁연 피해자 3명 "비슷한 수법…더 많은 피해자 있을 것"

※ '남궁연 성폭력 의혹' 피해자 인터뷰 풀영상은 SBS 뉴스 홈페이지에서 보실 수 있습니다.

앵커>방금 보신 내용까지 지금까지 모두 다섯 분이 남궁연 씨에게 성폭력을 당했다고 폭로했습니다. 다섯 분 가운데 세 분이 이 자리에 나와계십니다. 나머지 한 분은 외국에 계셔서 참여하지는 못하지만 응원한다는 말씀을 저희에게 전해왔습니다. 용기를 내서 폭로에 나섰지만 여러 사정 상 아직은 자세한 신상을 공개하기 어렵다는 말씀이 있어서 이분들의 이름과 얼굴, 그리고 목소리를 가리고 인터뷰를 진행하도록 하겠습니다.또 이분들이 겪은 사실이 이미 언론에 보도가 됐기 때문에 2차 피해를 막기 위해서라도 구체적인 사실에 대해서는 묻지 않도록 하겠습니다.남궁연 성폭력 피해자 A 씨 : 지금 그쪽에서는 제가 썼던 내용이 다 사실 무근이다, 허위사실이라고 하고 있고 고소를 하겠다고 하고 있잖아요. 저는 거기에 지금 너무 화가 나있고 저는 끝까지 사실을 밝히겠다라는 심정으로 여기에 오게 되었습니다.남궁연 성폭력 피해자 B 씨 : 저는 A 씨의 글을 보고서 제가 예전에 당했던 것과 상당히 유사하다는 생각을 했는데… 며칠 뒤에 (남궁연 씨가) 그게 허위사실이라고 고소를 한다는 얘기를 듣고서 있었던 일을 없었던 일이라고 거짓말하고 피해자 분이 고소당하는 건 막아야 한다는 생각에 나오게 되었습니다.남궁연 성폭력 피해자 C 씨 : 저한테 평생 속죄하면서 살겠다고 용서를 빌었던 사람이 어떻게 저를 고소할 수 있는지 분노가 치밉니다. 그때 분명히 인정했으면서. 그건 사실이고 바뀌지 않아요. 근데 제가 미쳤다고 애도 있고 결혼도 해서 살고 있는 마당에 고소까지 한다고 했을 때 (피해 증언을 통해) 뛰어 들었겠어요.남궁연 성폭력 피해자 A 씨 : 그 당시 옷 벗으라고 했었는데 내가 안 벗은 게 내 잘못이냐. (메시지를 보내고) 나서 미투글을 올렸고 그 이후에 그 작가가 먼저 미안하다고 얘기해줄 줄 알았는데 아직까지 연락이 없는 상태입니다.남궁연 성폭력 피해자 A 씨 : 네. 저는 사실 그 글을 올리면서도 또 다른 피해자가 있을 거라고 생각만 했었는데 정말 이 피해자들이 이야기 한 그때의 정황들을 봤을 때 너무나 비슷한 수법이라는 생각이 들었고. 그 남궁연이 예전부터 지금까지 했던 걸로 봐서는 분명히 너무나 많은 피해자가 있을 거라고 확신합니다.남궁연 성폭력 피해자 A 씨 : 그분들도 저희를 보면서 마음에 조금이라도 위로가 되셨으면 좋겠고 그분들도 그때 당시 우리가 잘못한 게 아니다, 라는 걸 생각하시고. 죄책감 갖지 마시고 자책하지 마시고 사셨으면 좋겠습니다.남궁연 성폭력 피해자 C 씨 : 저는 소문으로도 많이 들었고요. (다른 피해자가) 못 나서는 걸 충분히 이해해요. 저도 그랬으니까. 그렇지만 저희 지금 사실을 얘기하는데도 고소를 당할 위기에 처해있습니다. 제보해 주시면 너무 감사하지만, 그렇게 못 하더라도 응원해주시고. 이 사실에 뒷받침될 수 있는 피해경험을 저희에게 보내주셔서 힘을 주시면 정말 감사한 마음으로 싸움 이어가겠습니다.피해자 B 씨 : 본인도 본인이 거짓말 하고 있다는 사실을 잘 알 거예요. 억울한 피해자 분들 거짓말쟁이로 몰지 말았으면 좋겠습니다. 빨리 인정하시는 게 좋지 않을까 싶습니다.피해자 C 씨 : 자신이 나쁘지 않다고 해서 죄가 없어지는 게 아니고 다른 사람의 인생을 짓밟으면서 자기가 가진 걸 끝까지 놓지 않으려고 또다시 피해자를 짓밟는 행동 계속해서 하고 계시니 그건 정말 나쁜 행동입니다. 나쁜 사람입니다.