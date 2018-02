보아, 첫 미니앨범 美 퓨즈 TV도 극찬

보아(BoA)가 첫 미니앨범 'ONE SHOT, TWO SHOT'(원샷, 투샷)으로 연일 호평을 얻고 있다.



미국의 음악 전문 매체 FUSE TV(퓨즈 티비)는 지난 21일(현지시간) 홈페이지를 통해 "'ONE SHOT, TWO SHOT'으로 보아가 케이팝의 여왕임을 다시 한번 증명하다"(BoA Reminds Us Why She's a K-Pop Queen With 'One Shot, Two Shot')라는 제목의 기사로 보아의 새 앨범을 집중 조명해 눈길을 끌었다.



특히, FUSE TV는 "케이팝 시장에서 롱런하기는 매우 어려운 일이고, 5년 정도 인기를 유지하는 것은 매우 행운이다. 하지만 보아는 18년째 활동을 이어오고 있으며 최근 발매한 'ONE SHOT, TWO SHOT'으로 여전히 건재함을 증명했다"고 소개했다.



이번 타이틀곡에 대해서는 "케이팝 최고 스타에 걸맞게 여전히 음악적으로 보여줄 재능이 남아있고 새로운 콘셉트를 계속해서 시도하고 있음을 보여준다. 보아의 달콤하고 파워풀한 보컬 전달력은 전혀 흔들림이 없다. 의문의 남성과 댄스 배틀을 펼치는 보아는 이미 수년간 케이팝 팬들이 알고 있는 '댄싱머신'의 모습을 입증하며 탑 퍼포머로서의 명성을 이어가고 있다"고 극찬했다.



보아는 23일 KBS 2TV '뮤직뱅크'에 출연해 신곡 'ONE SHOT, TWO SHOT' 무대를 펼친다.



(SBS funE 이정아 기자)