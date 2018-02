손나은, GIRLS CAN DO ANYTHING? 페미니스트 논란에 사진 삭제

그룹 에이핑크 멤버 손나은이 의도치 않게 페미니즘 논란에 휩싸였다.



손나은은 13일 오전 자신의 인스타그램에 "아침 부은 얼굴 'GIRLS CAN DO ANYTHING'"이라는 글과 함께 자신의 모습을 담은 여러장의 사진을 게재했다.



문제는 'GIRLS CAN DO ANYTHING(여성은 뭐든 할 수 있다)' 때문에 불거졌다. 일부 네티즌이 이 문구가 페미니스트를 대변한다며 손나은의 게시글에서 댓글로 논쟁을 벌였다. 사진 속 손나은이 'GIRLS CAN DO ANYTHING' 문구가 새겨진 휴대폰 케이스를 들고 있는 모습도 논란의 대상이 됐다.



자신의 게시글로 인해 생각지 못한 논쟁이 불거지자 부담을 느꼈는지 손나은은 해당 게시물을 삭제했다. 하지만 손나은의 SNS에선 다른 게시글에 댓글로 논쟁이 계속 이어지고 있다. 네티즌은 손나은의 게시글을 지적하기도, 페미니즘으로 몰고 가는 일부 여론에 분노하기도, 괜한 논란에 상처받았을 손나은을 위로하기도 하며 댓글로 의견을 개진하고 있다.



[사진=삭제된 손나은 인스타그램 사진]



(SBS funE 강선애 기자)