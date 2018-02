보아, 20일 첫 미니앨범 발매 '끝없는 변신'

보아(BoA)가 ‘내가 돌아’(NEGA DOLA)에 이어 'ONE SHOT, TWO SHOT’(원샷, 투샷)으로 또 한 번 새로운 변신을 한다.보아는 20일 오후 6시 멜론, 지니, 네이버뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 총 7곡이 수록된 첫 미니앨범 ‘ONE SHOT, TWO SHOT’의 전곡 음원을 공개한다.특히, 2018년 활발한 활동을 예고한 보아는 지난 1월 31일 힙합 댄스 곡 ‘내가 돌아’를 발표, 특유의 매력적인 보컬과 힙합 스웨그 넘치는 퍼포먼스로 강렬한 걸크러시 매력을 선보여 호평을 얻었다. 이번에는 딥하우스 계열의 댄스곡 'ONE SHOT, TWO SHOT’으로 새롭게 변신, 압도적 카리스마를 드러낸다.보아는 매주 월~금요일 오전 11시 V LIVE 및 네이버TV ‘키워드#보아 - mySMTelevision’ 채널에서 공개되는 리얼리티 ‘키워드#보아’를 통해, 컴백 스토리는 물론 자연스러운 일상을 선보여 연일 화제를 모으고 있다. 이번 주부터는 신곡 녹음, 안무 연습, 재킷 촬영 등 첫 미니앨범 작업기가 순차 방송된다.보아의 첫 미니앨범 ‘ONE SHOT, TWO SHOT’은 21일 음반 발매된다.