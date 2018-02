[풀영상] 북한 건군 70년 열병식…현장 영상 공개

플레이어 이동시키기 플레이어 닫기

평창동계올림픽 개막을 하루 앞두고 북한에서 '건군' 70주년을 맞아 대규모 열병식 행사가 열렸습니다.



북한은 우리 시간으로 오늘(8일) 오전 11시 30분부터 1시간 30분 가량 평양 김일성광장에서 열병식을 개최했습니다.



이번 열병식 행사에는 김정은 노동당 위원장이 참석했고, 병력 1만3천여 명 등 5만여 명이 참여한 것으로 전해졌습니다.



또, 각종 포병 장비와 전차, 장갑차 등이 동원된 것으로 알려졌습니다.



정부 당국 한 소식통은 "지난해 열병식보다 내용구성이 축소됐다"고 전했습니다.



북한이 열병식을 축소한 것은 평창동계올림픽 개막을 앞두고 대외적 분위기를 의식한 것 아니냐는 분석이 나오고 있습니다.



특히 북한은 김정은 체제 들어 진행한 열병식을 대부분 조선중앙TV로 생중계했으나, 이번에는 생중계하지 않아 수위를 조절했다는 평가도 나오고 있습니다.



올해 2월 8일은 평창동계올림픽 개막 하루 전이기도 해 논란을 불러 일으킨 바 있습니다.



앞서 북한은 지난달 "조선인민혁명군을 정규적 혁명무력으로 강화 발전시킨 1948년 2월 8일을 조선인민군 창건일로 할 것"이라고 발표했습니다.



북한은 지난해 말부터 열병식을 준비해온 것으로 전해졌습니다.



On February 8, North Korea has staged a massive military parade at Kim Il-sung Plaza, Pyongyang, marking the 70th anniversary of the foundation of the Korean People's Army.



(영상제공 : 조선중앙TV, 영상편집 : 한수아)