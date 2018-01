'하지원 동생' 전태수 사망 비보…2012년 SNS서 의미심장 발언

배우 하지원의 동생이자 연기자 전태수가 지난 21일 향년 34세로 세상을 등져 안타까움을 주고 있다.



이날 소속사 해와달엔터테인먼트는 고인의 사망 소식을 전하며 “고인은 평소 우울증 증세로 꾸준히 치료받던 중 상태가 호전돼 최근까지도 연기자로서의 복귀를 구체적으로 논의하고 있었다.”고 밝혔다.



전태수가 우울증을 이기지 못하고 세상을 떠난 것. 이에 앞서 2012년 전태수는 자신의 트위터에 우울증 증상을 내비쳐 한차례 논란이 된 바 있다.



그는 당시 SNS에 “어떤 물음에 대한 해답을 찾아야 하는 밤인가? 잠이 오지 않는다. 이상한 어지러움과 복잡한 두근거림”이라는 글을 올렸다.



이 글을 작성한 지 며칠 뒤에는 “가슴이 아파서 빨간약을 찾았다. 하늘 참 이뻐요. 날고 싶다.”라면서 “안녕. 더이상 안녕. I'm going to meet got and the 바이 바이. 그동안 연기 못 보여 드린거 죄송하고 매니저분들에게도 미안해요. 기사 내도 돼요. 상관없으니 전 죽으면 돼요.”라며 극단적 선택을 암시했다.



전태수의 글이 일파만파 퍼지며 우려가 쏟아지자 소속사 측은 “휴대폰 분실로 인한 해킹”이라며 전태수가 작성한 것이 아니라고 부인한 바 있다. 하지만 정식적으로 소속사가 경찰조사를 요청하지 않아 해프닝으로 일단락됐다.



이 글을 작성한 뒤에도 전태수는 우울증으로 힘든 시간을 보냈던 것으로 전해졌다.



지난 21일 소속사는 “갑작스러운 비보에 유족들과 지인들 모두 비통함 속에 고인을 애도하고 있다.”면서 “고인의 마지막 가는 길을 경건하게 추모할 수 있도록 장례식장에서의 취재 또한 금해달라.”고 당부했다.



전태수는 2007년 투썸의 뮤직비디오 ‘잘 지내나요’로 데뷔했으며, 2014년 드라마 ‘은혼일기’ 이후 배우 활동을 거의 하지 않았다.







