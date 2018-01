트와이스, 日 두번째 싱글 '캔디 팝' 현지 라인뮤직 차트 정상

트와이스가 일본 두번째 싱글 '캔디 팝'(Candy Pop)으로 현지 라인뮤직 차트 정상에 오르며 2018년에도 '대박' 행진을 예고했다.



다음달 7일 싱글 발매에 앞서 12일 자정 현지에서 음원과 뮤직비디오가 선공개된 '캔디팝'은 공개와 동시에 라인뮤직 톱100차트 1위에 올랐다.



지난해 6월 일본 데뷔 베스트앨범 '#TWICE', 10월 일본 첫 싱글 'One More Time'으로 오리콘 차트 정상은 물론 일본에 진출한 한국 걸그룹으로서는 최초로 같은 해 싱글과 앨범 모두 플래티넘 인증 획득, 일본 첫 앨범과 첫 싱글을 모두 플래티넘으로 등극시킨 한국 최초 아티스트도 되는 등 데뷔와 함께 현지에서 K팝의 역사를 새로 쓴 트와이스는 2018년에도 '캔디팝'을 통해 3연속 인기홈런 헹진을 이어간다.



음원과 함께 선공개된 '캔디 팝'의 뮤직비디오 역시 화제다. 상큼하고 발랄한 트와이스의 매력이 한층 강조된 뮤직비디오에서 트와이스는 애니메이션 캐릭터로 등장, 시선을 모은다. 트와이스와 애니메이션의 컬래버레이션에는 2010년 6월부터 시작된 가상 아이돌 육성 프로그램으로 이후 만화, TV 애니메이션, 게임, 소설 등으로 전개되며 일본은 물론 한국과 중국 등 해외에서도 많은 사랑을 받은 '러브 라이브!'의 TV 애니메이션 감독 쿄고쿠 타카히코 및 제작진이 참여해 완성도를 높였다.



특히 "캔디 나라에서 활약하는 애니메이션 캐릭터 트와이스가 외로워보이는 한 여자 아이를 본 후 이 아이를 보듬어주고 싶다는 마음에서, 프로듀서 JY에게 부탁해 여러가지 위험을 무릅쓰고 인간 세계로 넘어간다"는 뮤직비디오의 스토리는 JYP의 수장 박진영이 직접 만든 것으로 알려져 더욱 화제다. 박진영 역시 뮤직비디오 속에서 캐릭터로 등장한다.



이 밖에 애니메이션 캐릭터인 트와이스가 실제 트와이스로 변신하고 빠른 템포와 고난이도의 댄스를 실제 트와이스 못지 않게 애니메이션 캐릭터가 표현하는 모습, 또 각각 2D와 3D로 구현된 트와이스 애니메이션 캐릭터와 캔디나라 무대 및 캔디 카 등 기존 트와이스 뮤직비디오에서는 볼 수 없는 판타지 가득한 영상이 시선을 붙잡는다. 멤버 채영이 직접 그린 장난기 넘치는 그림들도 숨겨져 있는 것으로 알려져 더욱 흥미롭다.



다음달 1일부터는 이번 뮤직비디오의 세계관을 팬들과 공유할 수 있는 'TWICE Candy Pop CAFE’도 도쿄와 오사카에 개설될 예정이라 팬들에게 더욱 호응을 얻을 전망이다.



'캔디 팝' 발매에 앞서 트와이스는 이달 19일 아이치 세토시 문화센터를 시작으로 22일 후쿠오카, 23일 히로시마, 25일과 26일 오사카, 29일 도쿄, 31일과 2월 1일 사이타마 등 일본 6개 도시 8회 공연의 쇼케이스 투어 'TWICE SHOWCASE LIVE TOUR 2018 'Candy Pop''에 돌입하는데 이미 전회 매진을 기록 중이다.



(SBS funE 이정아 기자)