2PM 우영, 타이틀 곡은 '뚝' 전곡 작사-작곡 참여

2PM 우영이 15일 미니 2집 타이틀곡 '뚝'으로 컴백한다.



JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 5일 자정 자사 공식 홈페이지와 각종 SNS 채널을 통해 우영의 두 번째 솔로 미니앨범 '헤어질 때'의 트랙리스트가 담긴 이미지를 게재하며 이 같은 사실을 알렸다.



사진 속 우영은 블라인드 사이로 밖을 내다보는 뒷모습으로 앨범 전체 분위기에 대한 궁금증을 자아낸다. 미니 2집 '헤어질 때'는 타이틀곡 '뚝'을 포함해 총 7곡이 수록됐다. 우영은 전 트랙의 작사, 작곡에 참여하며 싱어송라이터로서 재능을 한껏 뽐냈다.



타이틀곡 '뚝'이 앨범명 '헤어질 때'와 어떤 연결고리를 지니는지 호기심을 자극하는 가운데 각기 다른 느낌의 신곡 'I like', 'Don't act', '맘껏' 그리고 '얘들아'가 앨범에 다채로움까지 더할 예정이라 신보에 대한 기대감이 고조되고 있다.



또 이번 앨범에는 지난해 4월 일본에서 발표한 솔로 미니앨범 'Party Shots'에 실렸던 동명의 타이틀곡 'Party Shots'과 'Going Going'의 한국어 버전도 포함돼 있어 눈길을 끈다. 앨범 발매에 앞서 8일에는 'Going Going'의 MV를 선공개하고 팬들과 만난다.



우영은 지난해 일본에서 발매한 미니앨범 'Party Shots'과 '마다보쿠와...'로 오리콘 차트 정상에 올랐고 삿포로와 도쿄 등 6개 도시서 펼쳐진 11회 공연 및 13회에 걸쳐 진행된 두 번째 솔로 투어까지 성료하며 현지에서 솔로가수로 탄탄한 인기를 과시한 바 있다.



2012년 7월 'Sexy Lady'를 타이틀곡으로 선보인 앨범 '23, Male, Single' 이후 5년 6개월여만에 미니 2집을 내놓는 우영은 2월 10일과 11일 단독 콘서트를 개최하고 국내 팬들과도 만난다.



우영의 두 번째 미니앨범 '헤어질 때'는 15일 오후 6시 발매된다.



(SBS funE 이정아 기자)