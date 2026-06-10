중부지방 흐리고 곳곳 비…수도권·강원 최대 30㎜

▲ 학생들이 우산을 쓴 채 하교하고 있다.
수요일인 오늘(10일)은 중부지방이 대체로 흐리고 수도권 등 전국 곳곳에 비 소식이 있겠습니다.
비는 오전에 충남권과 수도권을 중심으로 내리기 시작해 저녁까지 강원도, 충청 북부 내륙, 경북 북부 내륙 등에도 내리겠습니다.
예상 강수량은 서울·경기 북부·남동부와 강원내륙·산지, 충북 북부·충남 북부 내륙은 5∼30㎜, 경기 남서 내륙과 강원중·북부 동해안, 경북 북부 내륙·북동 산지는 5㎜ 안팎입니다.
오전 5시 현재 기온은 서울 17.9도, 인천 18.4도, 수원 17.6도, 춘천 13.3도, 강릉 18.7도, 청주 18.8도, 대전 16.6도, 전주 15.6도, 광주 16.1도, 제주 17.9도, 대구 16.9도, 부산 18.2도, 울산 15.7도, 창원 16.6도 등입니다.
낮 최고기온은 23∼30도로 예상됩니다.
미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상됩니다.
바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠습니다.
안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼1.0m로 예상됩니다.
(사진=연합뉴스)
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