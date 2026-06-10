중부지방 흐리고 곳곳 비…수도권·강원 최대 30㎜

▲ 학생들이 우산을 쓴 채 하교하고 있다.

수요일인 오늘(10일)은 중부지방이 대체로 흐리고 수도권 등 전국 곳곳에 비 소식이 있겠습니다.비는 오전에 충남권과 수도권을 중심으로 내리기 시작해 저녁까지 강원도, 충청 북부 내륙, 경북 북부 내륙 등에도 내리겠습니다.예상 강수량은 서울·경기 북부·남동부와 강원내륙·산지, 충북 북부·충남 북부 내륙은 5∼30㎜, 경기 남서 내륙과 강원중·북부 동해안, 경북 북부 내륙·북동 산지는 5㎜ 안팎입니다.오전 5시 현재 기온은 서울 17.9도, 인천 18.4도, 수원 17.6도, 춘천 13.3도, 강릉 18.7도, 청주 18.8도, 대전 16.6도, 전주 15.6도, 광주 16.1도, 제주 17.9도, 대구 16.9도, 부산 18.2도, 울산 15.7도, 창원 16.6도 등입니다.낮 최고기온은 23∼30도로 예상됩니다.미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상됩니다.바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠습니다.안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼1.0m로 예상됩니다.(사진=연합뉴스)