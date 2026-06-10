[날씨] 오늘 중북부 5∼20㎜ 비…내일 중부 소나기

오늘(10일)과 내일 중부지방 중심으로 비 예보가 있습니다.



먼저 오늘은 중북부 지역에 비가 내리겠고요.



내일은 서울을 포함한 중부 지방 곳곳에 소나기가 예상됩니다.



먼저 오늘 예상되는 강수량 보겠습니다.



인천과 경기 북부, 강원 중북부 지역에 5에서 최고 20mm의 비가 저녁까지 내리겠고, 수도권 그 밖의 지역에도 새벽까지는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



다음으로 내일 소나기의 양입니다.



적게는 5에서 많게는 40mm로 소나기의 특성상 지역 간의 강수 편차가 크겠고, 특히 강원 지역에는 우박이 떨어질 가능성도 있어서 주의하셔야겠습니다.



오늘 기압골의 영향을 받는 수도권과 강원도는 하늘 흐리겠고요.



그 밖에 전국은 대체로 맑겠습니다.



아침 기온은 서울이 17도, 전주 14도로 어제와 비슷하겠고 낮 기온은 서울이 26도로 중부는 어제보다 낮겠고요.



남부는 어제와 비슷하겠습니다.



수요일과 목요일까지는 대체로 비가 내리면서 큰 더위 없겠지만, 토요일에 서울 낮 기온 30도까지 오르겠습니다.



(남유진 기상캐스터)