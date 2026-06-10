뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

하루 만에 '8천피' 회복했지만…'공포 지수' 역대 최고

민경호 기자
작성 2026.06.10 00:44 조회수
PIP 닫기
<앵커>

지난 월요일 8% 넘게 급락했던 코스피가 어제(9일)는 급등하며 다시 8천 선을 회복했습니다. 전문가들은 당분간 변동성 장세가 이어질 수 있다며 주의를 당부했습니다.

민경호 기자의 보도입니다.

<기자>

코스피는 그제보다 2.8%, 200포인트 이상 뛰며 개장했습니다.

장 초반 매수 사이드카가 발동되더니 오전 11시 반을 지나면서는 오름세를 더욱 키웠습니다.

결국 역대 최대 상승폭인 612포인트가 뛰며, 어제보다 8.18% 오른 8천96포인트로 마감했습니다.

그제 낙폭의 90%를 하루 만에 되돌렸습니다.

삼성전자와 SK하이닉스가 약 9%, 16% 급등하며 상승세를 주도했습니다.

이란과 이스라엘의 공격 중단 발표에 투자 심리가 회복되면서 간밤 미국 반도체 기업들 주가가 크게 뛴 영향이 컸습니다.

다만, 전문가들은 다음 달 반도체를 비롯한 미국 빅테크 기업들의 2분기 실적 발표 때까지는 변동성 장세가 이어질 거라고 전망합니다.

반도체 기업들의 주가 상승폭과 속도가 가팔랐던 만큼 반도체 고점론이란 의구심이 시장에 퍼져 있다는 것입니다.

[이진우/메리츠증권 리서치센터장 : 시기적으로 모멘텀이 일단락은 된 상황이에요. 계속 시장은 불안해하면서 다시 안도하고 이런 패턴이 당분간은 반복될 가능성이 있다….]

당장 오늘 밤 미국 소비자물가지수 발표를 시작으로 일본, 유럽의 기준금리 결정 등 주요 일정들이 줄줄이 예고돼 있습니다.

[이상헌/iM증권 수석연구위원 : 긴축 정책의 가능성을 엿볼 수 있는 그런 부분들이 있어서… 유동성 축소에 대한 우려감이 반영되면서 주식시장에 안 좋은 변동성을 (불러올 수 있습니다.)]

급등락을 반복하며 한국형 공포지수로 불리는 코스피200 변동성지수는 91.23으로 전쟁 발발 때보다도 높은 역대 최고 수준을 기록하고 있습니다.

전문가들은 매매에 신중할 때라고 조언하면서 특히 변동이 심한 기간 원금을 유지할 수 없는, 이른바 음의 복리 효과가 큰 레버리지 상품 투자는 조심하라고 경고합니다.

(영상편집 : 김준희)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
민경호 기자 사진
민경호 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지