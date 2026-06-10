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"정신승리 안 돼" 책임론 분출…원내대표 선거 '분수령'

김보미 기자
작성 2026.06.10 00:42 조회수
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<앵커>

장동혁 국민의힘 대표가 전국 재선거 요구에 이어 사전투표 폐지까지 주장하고 나섰습니다. 하지만 당내에서는 지방선거 패배 책임론을 회피하려는 목적 아니냐는 비판이 나오고 있습니다.

보도에 김보미 기자입니다.

<기자>

어제(9일) 오전 기자간담회를 연 장동혁 국민의힘 대표는 전면 재선거 요구에 더해 '사전투표 폐지'도 주장했습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 본투표 날짜를 늘리고 사전투표는 반드시 없애야 합니다.]

재선거 요구가 선거 과정에서 장 대표와 대립각을 세워온 오세훈 서울시장을 겨냥한 사퇴 압박 아니냐는 질문에는 "정치적 해석을 붙여서 아무것도 하지 말라고 하면 선거 공정성을 위해 누가 싸우냐"고 반박했습니다.

오 시장은 "이번 선거 결과는 장 대표의 노선이 실패했다는 의미"라며 재선거 주장은 "정치적인 구호"라고 선을 그었습니다.

국민의힘 내 개혁 성향 의원들 모임은 어제 토론회를 열었는데, 장 대표가 선거 패배에 책임을 지고 사퇴해야 한다는 요구가 잇따랐습니다.

[이성권/국민의힘 의원 : 정신승리적인 아전인수 격의 해석을 내어 놓아서는 절대 안 된다.]

[김재섭/국민의힘 의원 : 장동혁 대표와의 거리 두기가 이번 서울 선거의 핵심이었기 때문에….]

당이 어떤 노선으로 방향을 잡을지는 오늘 국민의힘 원내대표 경선 결과가 가늠자가 될 거라는 전망입니다.

경선에 출마한 김도읍, 정점식, 성일종 의원 모두 어제 열린 토론회에서 '당 쇄신'에는 공감했지만, 온도차가 있었습니다.

김 의원은 노선 변화를 강조하면서 '도로 친윤당'이라는 소리는 듣지 않아야 한다고 했고, 정 의원은 지도부 사퇴냐 수습이냐로 또 다른 분열이 생겨서는 안 된다고 했습니다.

성 의원은 친한-친윤의 계파 싸움을 할 때가 아니라는 입장입니다.

비공개 토론 시간에는 세 의원 모두 장동혁 지도부 교체 여부와 한동훈 전 대표의 복당 문제에 대해서 논의할 시간이 필요하다는 입장만 밝힌 것으로 알려졌습니다.

(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 오영택, 디자인 : 이종정)
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