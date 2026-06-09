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이 대통령, 브뤼셀 도착…내일 벨기에·EU와 정상회담

강청완 기자
작성 2026.06.09 23:30 조회수
이 대통령, 브뤼셀 도착…내일 벨기에·EU와 정상회담
▲ 벨기에를 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 브뤼셀 멜스부르크 공군 기지에 도착한 공군 1호기에서 환영객에게 인사하고 있다.

주요 7개국(G7) 정상회담 참석을 계기로 유럽 순방길에 오른 이재명 대통령이 9일(현지시간) 첫 기착지인 벨기에 브뤼셀에 도착했습니다.

이 대통령은 동포들과의 만찬 간담회로 순방 일정을 시작합니다.

이어 10일 오전 바르트 더 베버르 벨기에 총리와 정상회담을 갖고, 필립 국왕과 면담합니다.

오후에는 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과의 정상회담이 예정돼 있습니다.

벨기에와 정상회담에서는 양국 간 무역 증진·중소기업 협력 확대와 교육기관 교류 등이 논의되고, EU와는 교역·안보 협력이 주요 의제가 될 예정입니다.

청와대는 특히 세계 최대의 무역 블록인 EU와의 외교를 본격적으로 가동한다는 의미가 있으며, 불확실성이 커지는 국제정세 속에서 공급망 및 안보 분야의 공조 강화 방안을 두고도 머리를 맞댈 예정이라고 설명했습니다.

(사진=연합뉴스)
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