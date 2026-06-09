김도영, 시즌 19호 홈런 폭발…4위 KIA, 3위 1경기 차 추격

▲ 김도영

김도영의 홈런포를 앞세운 KIA 타이거즈가 상위권 추격에 박차를 가했습니다.KIA는 오늘(9일) 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 한화 이글스와 방문경기에서 선발 황동하의 호투 속에 김도영이 3점 홈런을 쏘아 올려 6-4로 승리했습니다.최근 2연승을 달린 4위 KIA는 2연패에 빠진 3위 삼성 라이온즈를 1게임 차로 추격하며 선두권 진입을 노리게 됐습니다.KIA는 1회초 2사 후 2사 후 김도영이 내야안타로 출루하자 아데를린 로드리게스가 좌중간 2루타로 불러들여 선취점을 뽑았고 2회에는 한화 실책을 틈타 2점을 보태 3-0으로 앞섰습니다.한화는 3회초 2루타를 친 이도윤이 후속 땅볼로 득점해 1점을 만회했습니다.그러나 KIA는 4회초 김도영이 좌중간 펜스를 넘어가는 3점 홈런을 쏘아 올려 6-1로 달아났습니다.한화는 8회말 박정현이 투런홈런, 요나탄 페라자는 솔로홈런을 날려 4-6으로 추격했지만 끝내 뒤집지는 못했습니다.KIA 선발 황동하는 6이닝 동안 삼진 6개를 뽑으며 2안타 1실점으로 한화 타선을 봉쇄해 시즌 6승(1패)째를 거뒀습니다.19호 홈런을 날린 김도영은 오스틴 딘(17홈런·LG 트윈스)을 2개 차이로 따돌리고 부문 선두를 질주했습니다.잠실에서는 LG 트윈스가 SSG 랜더스를 8-2로 대파하고 1위를 지켰습니다.SSG는 2회초 박성한의 적시타로 선취점을 뽑았습니다.LG는 2회말 1사 만루에서 구본혁의 유격수 땅볼이 야수선택으로 처리돼 1-1을 만든 뒤 신민재, 박해민의 연속 안타와 후속 땅볼로 4점을 추가해 5-1로 역전했습니다.5회에는 4안타와 볼넷 2개를 묶어 3점을 보태 8-1로 달아나며 승기를 잡았습니다.SSG는 9회초 안상현의 적시타로 1점을 만회하는 데 그쳤습니다.LG 선발 임찬규는 5이닝을 4안타 4볼넷 1실점으로 막아 시즌 6승(1패)째를 올렸고 박해민은 3타수 2안타 2타점 1득점으로 공격을 이끌었습니다.2·3위가 맞붙은 수원에서는 kt wiz가 삼성 라이온즈를 5-2로 꺾었습니다.삼성은 1회초 구자욱의 적시타로 선취점을 뽑았습니다.반격에 나선 KT는 3회말 김현수의 적시타로 1-1을 만든 뒤 밀어내기 볼넷과 후속 땅볼로 2점을 보태 3-1로 앞섰습니다.7회에는 2사 후 최원준이 볼넷, 김현수는 2루타를 날려 만든 2,3루에서 김민혁이 2타점 적시타를 터뜨려 5-1로 점수 차를 벌렸습니다.삼성은 8회초 최형우의 적시타로 1점을 만회하는 데 그쳤습니다.KT 선발 고영표는 6회까지 삼진 6개를 뽑으며 4안타 1실점으로 막아 승리투수가 됐습니다.두산 베어스는 부산 방문경기에서 롯데 자이언츠를 6-5로 따돌렸습니다.두산은 1회초 다즈 카메론과 양의지가 각각 투런홈런을 날려 4-0으로 앞섰습니다.롯데는 공수 교대 후 고승민의 2루타와 손호영의 희생플라이로 2점을 만회했고 4회말에는 손성빈이 좌월 솔로홈런을 날려 3-4로 따라붙었습니다.쫓기던 두산은 5회초 롯데가 실책 3개를 한꺼번에 저지르는 사이 1점을 보탰습니다.무사 1루에서 2루 땅볼을 친 김민석은 롯데 야수진이 3연속 악송구하는 틈을 타 홈까지 파고들었습니다.두산은 계속된 공격에서 안재석의 2루타로 1점을 보태 6-3으로 달아났습니다.롯데도 7회말 두산이 실책 3개를 범하는 사이 2점을 만회했습니다.그러나 끝내 역전에 실패한 9위 롯데는 5연패를 당했습니다.두산 양의지는 3타수 3안타 2타점을 올렸고 선발 곽빈은 6회까지 9안타로 3실점 했으나 승리투수가 됐습니다.고척돔에서는 최주환이 끝내기 안타를 터뜨린 키움 히어로즈가 NC 다이노스에 7-6으로 역전승했습니다.NC는 1회초 이우성의 적시타로 먼저 1점을 뽑았지만 키움은 1회말 서건창의 2루타와 케스턴 히우라의 적시타로 1-1을 만들었습니다.NC는 5회초 권희동이 2루타를 날려 다시 2-1로 앞선 뒤 박건우가 2타점 2루타, 이우성은 우전 적시타를 때려 5-1로 앞섰습니다.키움은 5회말 히우라가 좌월 3점홈런을 터뜨려 4-5로 추격했습니다.NC는 6회초 김주원이 솔로홈런을 날렸으나 키움은 6회말 임병욱이 밀어내기 볼넷을 골라 5-6으로 다시 따라붙었습니다.8회말에는 최주환의 2루타로 6-6 동점을 만든 키움은 9회말 2사 만루에서 다시 최주환이 중전 적시타를 날려 치열했던 승부를 뒤집었습니다.(사진=KIA 타이거즈 제공, 연합뉴스)