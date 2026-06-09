70만 원 노리고 슈퍼마켓 업주 살해한 40대 강도 구속

▲ 슈퍼마켓에서 70대 업주를 살해하고 현금 70만 원을 빼앗은 혐의를 받는 중국 국적 40대 남성이 9일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 인천시 미추홀구 인천지법으로 들어서고 있다.

슈퍼마켓 업주를 살해하고 현금을 빼앗아 달아난 40대 남성이 경찰에 구속됐습니다.인천 미추홀경찰서는 오늘(9일) 강도살인 혐의로 중국 국적 40대 A 씨를 구속했습니다.인천지법은 오늘 오후 A 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "도주할 우려가 있다"며 구속영장을 발부했습니다.A 씨는 지난 6일 저녁 9시쯤 인천시 미추홀구 도화동 슈퍼마켓에서 업주인 70대 남성 B 씨를 둔기로 때려 살해한 뒤 현금 70만 원을 빼앗아 도주한 혐의를 받습니다.이 슈퍼마켓은 간단한 생필품을 파는 소규모 점포로, 범행 당시 B 씨 혼자 가게를 지키고 있었던 것으로 조사됐습니다.범행 다음 날 검거된 A 씨는 경찰 조사에서 "돈을 노리고 범행했다"는 취지로 진술했으며, 빼앗은 현금은 모두 쓴 것으로 파악됐습니다.(사진=연합뉴스)