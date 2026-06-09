[날씨/XR] 중부 중심 5∼20mm 비…서울 낮 26도

내일(10일)과 모레 중부지방 중심으로 비 예보가 있습니다.



먼저 내일은 중북부 지역을 중심으로 비가 내리겠고요, 모레는 서울을 포함한 중부지방 곳곳에 소나기 예보가 나와 있는데요.



그럼 자세한 지역별 강수량 살펴보겠습니다.



먼저 내일은 저녁까지 인천과 경기 북부, 강원 중북부 지역에 5에서 최고 20mm의 비가 내리겠습니다.



그 밖의 수도권에도 새벽까지는 빗방울 떨어지는 곳이 있겠습니다.



모레 강수량도 보겠습니다.



모레는 적게는 5에서 많게는 강원 지역에 40mm의 소나기가 내릴 텐데요.



소나기 특성상 지역 간의 강수 편차가 크겠고 특히 대기 불안정이 심한 강원 지역을 중심으로는 우박이 떨어질 가능성이 있어서 안전사고에 유의하셔야겠습니다.



오늘도 강원도를 비롯한 동쪽 지역을 중심으로 소나기가 내렸고요, 지금 북쪽에서 다가오는 기압골의 영향으로 경기 북부 지역에는 이미 비가 시작된 곳이 있습니다.



내일은 기압골의 영향을 받으면서 수도권과 강원도는 대체로 흐리겠고 그 밖의 전국은 맑겠습니다.



자세한 기온 보겠습니다.



서울이 17도, 전주가 14도로 아침 기온은 오늘과 비슷하겠고요, 낮에는 서울이 26도로 중부지방은 흐린 가운데 오늘보다 기온이 낮겠고 남부지방은 대구가 30도까지 오르겠습니다.



내일과 모레까지는 비가 내리면서 더위가 주춤하겠지만 토요일에는 서울도 낮 기온이 30도까지 크게 오를 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)