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또 4안타쇼…한국인 최다 16경기 연속 안타

전영민 기자
작성 2026.06.09 21:24 조회수
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<앵커>

불방망이를 휘두르고 있는 이정후 선수가 '메이저리그 타율 1위' 등극을 눈앞에 뒀습니다. 오늘(9일) 또 4안타 쇼를 펼쳐 열여섯 경기 연속안타로 한국인 빅리거 최다기록 타이를 이뤘고, 빅리그 전체 타율 2위로 뛰어올랐습니다.

전영민 기자가 취재했습니다.

<기자>

워싱턴전 1회 잘 맞은 타구가 좌익수에게 잡혀 아쉬움을 삼킨 이정후는, 4회 두 번째 타석에서 총알 같은 우전 안타를 쳐내며 일찌감치 16경기 연속 안타를 기록했습니다.

추신수, 김하성과 더불어 한국인 빅리거 역대 최장 연속 경기 안타 타이 기록입니다.

불붙은 이정후의 방망이는 점점 더 뜨거워졌습니다.

1대 0으로 뒤진 6회 중전 안타로 멀티 히트를 기록한 뒤, 채프먼의 안타 때 홈을 밟아 승부를 원점으로 돌렸습니다.

계속 1대 1로 맞선 8회엔 포수 앞 행운의 내야 안타로 출루한 데 이어 상대 투수의 견제 실책으로 2루까지 달렸고, 엘드리지의 적시타 때 역전 득점도 올렸습니다.

샌프란시스코가 9회초 석 점을 내주고 다시 리드를 허용한 뒤 9회말 투아웃 1루에서 다시 등장한 이정후가 기술적인 타격으로 우전 안타를 때려내 팀의 희망을 살리자, 홈구장 오라클 파크에는 이정후의 이름이 울려 퍼졌습니다.

[정후 리! 정후 리!]

팀은 4대 3으로 졌지만, 시즌 5번째 4안타 경기를 펼치며 부상 복귀 후 10경기에서 타율 5할4푼대의 불방망이를 휘두른 이정후는, 시즌 타율을 3할3푼3리까지 끌어올려 빅리그 전체 1위 마이애미의 로페즈와 단 3리 차이로 2위에 이름을 올렸습니다.

이정후는 내일 워싱턴 전에서 한국 야구사에 없던 메이저리그 17경기 연속 안타와 대망의 빅리그 타율 1위 등극에 도전합니다.

(영상편집 : 박정삼, 디자인 : 한송연)
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