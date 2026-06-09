"정신승리 안 돼" 책임론 분출…원내대표 선거가 분수령

<앵커>



국민의힘 장동혁 대표가 전국 재선거 요구에 이어 사전투표 폐지까지 주장하고 나섰습니다. 하지만, 지방선거 패배 책임을 회피하려는 것 아니냐는 당내 비판도 만만치 않은 상황인데요. 내일(10일) 열릴 원내대표 선거가 향후 당 노선을 결정할 분수령이 될 거란 전망입니다.



김보미 기자가 보도합니다.



<기자>



오늘 오전 기자간담회를 연 장동혁 국민의힘 대표는 전면 재선거 요구에 더해 '사전투표 폐지'도 주장했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 본투표 날짜를 늘리고 사전투표는 반드시 없애야 합니다.]



재선거 요구가 선거 과정에서 장 대표와 대립각을 세워온 오세훈 서울시장을 겨냥한 사퇴 압박 아니냐는 질문엔, "정치적 해석을 붙여서 아무것도 하지 말라고 하면 선거 공정성을 위해 누가 싸우냐"고 반박했습니다.



오 시장은 "이번 선거 결과는 장 대표의 노선이 실패했다는 의미"라며 재선거 주장은 "정치적 구호"라고 선을 그었습니다.



국민의힘 내 개혁 성향 의원들 모임은 오늘 토론회를 열었는데, 장 대표가 선거 패배에 책임을 지고 사퇴해야 한단 요구가 잇따랐습니다.



[이성권/국민의힘 의원 : 정신승리적인 아전인수 격의 해석을 내어 놓아서는 절대 안 된다.]



[김재섭/국민의힘 의원 : 장동혁 대표와의 거리 두기가 이번 서울 선거의 핵심이었기 때문에….]



당이 어떤 노선으로 방향을 잡을진 내일 국민의힘 원내대표 경선 결과가 가늠자가 될 거란 전망입니다.



경선에 출마한 김도읍, 정점식, 성일종 의원 모두 오늘 열린 토론회에서 '당 쇄신'엔 공감했지만, 온도 차가 있었습니다.



김 의원은 노선 변화를 강조하면서 '도로 친윤당'이란 소리는 듣지 않아야 한다고 했고, 정 의원은 지도부 사퇴냐 수습이냐로 또 다른 분열이 생겨선 안 된다고 했습니다.



성 의원은 친한, 친윤의 계파 싸움을 할 때가 아니란 입장입니다.



비공개 토론 시간엔 세 의원 모두 장동혁 지도부 교체 여부와 한동훈 전 대표의 복당 문제에 대해서 논의할 시간이 필요하단 입장만 밝힌 걸로 알려졌습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 오영택, 디자인 : 이종정)