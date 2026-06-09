6·10에 전국 대학서 동시 시국선언…"참정권 훼손 규탄"

<앵커>



선관위를 향한 청년들의 규탄 목소리는 더 커지고 있습니다. 군사정권에 맞서 민주주의를 쟁취했던 6·10 민주항쟁 39주년인 내일(10일), 전국 12개 대학교 총학생회가 시국선언에 나섭니다. 학생들은 이번 사태에 대한 진상 조사와 선관위의 구조 개혁 등 구체적인 요구도 내놨습니다.



보도에 조민기 기자입니다.



<기자>



연세대학교 캠퍼스 안에 투표소가 들어섰습니다.



학생들이 투표 관리 부실을 규탄하는 메시지를 적어 투표함에 집어넣습니다.



참정권 침해 사태에 반발하며 학생회가 기획한 행사입니다.



6·10 민주항쟁 기념일인 내일, 전국 주요 대학교 총학생회가 동시에 시국선언을 진행합니다.



서울대와 연세대, 고려대 등 전국 12개 대학교가 함께하는데, 참여 대학은 더 늘어날 수 있습니다.



[황인서/연세대학교 총학생회 비상대책위원장 : 39년 전에도 그랬듯이 대학생들이 가장 앞서서 먼저 나서서 참정권 회복, 그리고 국가 기관의 참정권 훼손에 대한 규탄의 목소리를 먼저 내면서.]



이들은 공동 입장문을 통해 "1987년 대학생과 시민들은 거리에서 1인 1표의 민주주의를 쟁취했다"며 "어렵게 얻어낸 참정권이 오늘날 국가 기관에 의해 침해됐단 사실은 매우 심각한 문제"라고 강조했습니다.



학생들은 또, 국정조사·특검을 통한 진상 조사는 물론, 선관위 구조 개혁, 시민 참여형 개혁 감시기구 설치 등을 촉구할 예정입니다.



[김민서/연세대학교 재학생 : 시험 기간임에도 불구하고 이렇게 함께 목소리를 모아서 나라에 저희 대학생들의 의지를 전달하는 게 꼭 필요할 거라고 생각해서.]



[허재원/연세대학교 재학생 : 꼭 대학생들 아니어도 투표용지가 부족해서 선거를 못 하게 된다는 것은 사실 이해하기가 굉장히 어려운 상황이기 때문에.]



시국선언은 내일 저녁 6시 각 대학교 캠퍼스에서 동시다발적으로 진행됩니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 김윤성, 디자인 : 한송연)