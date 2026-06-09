50곳이라더니…선관위 투표용지 부족 발표 또 뒤집혔다

<앵커>



투표용지 부족 사태의 규모가 선관위의 기존 발표보다 더 심각했던 것으로 드러났습니다. 부족했던 투표용지 규모는 물론, 용지가 모자랐던 투표소 수도 당초 파악된 것보다 늘어났습니다. 투표가 멈췄던 곳도 4곳이나 추가로 확인됐습니다.



첫 소식, 김관진 기자가 보도합니다.



<기자>



중앙선거관리위원회는 어젯(9일)밤 보도자료를 내고, 6·3 지방선거 당일 투표용지 부족이 예상돼 추가로 용지를 보낸 투표소의 숫자를 전국 140곳으로 재집계했다고 털어놨습니다.



67곳으로 발표했던 지난 5일 이후 76시간 만에 73곳이나 더 있었던 게 드러난 겁니다.



추가로 받은 투표용지를 사용한 투표소는 서울 42곳, 경기 23곳 등 전국에 91곳으로 5일 발표보다 41곳이나 더 있었습니다.



특히 투표가 한때 중단됐던 투표소도 기존 발표 22곳에서 26곳으로 4곳 더 늘었습니다.



선관위는 '5일 발표'마저 부실하게 했던 겁니다.



선관위가 국회에 낸 자료에 따르면, 서울 송파구 잠실2동 제2투표소는 투표 중단 시간이 105분에 달했고, 가락2동 제3투표소는 두 차례에 걸쳐 97분간 투표가 멈췄던 걸로 파악됐습니다.



부족했던 전체 투표용지의 수도 4천726장에서 7천194장으로 번복됐습니다.



선관위는 오늘부터 위철환 상임위원이 위원장 직무를 대행하기로 했습니다.



또, 내일부터 열흘 동안 법조계와 언론계 등 외부 인사 6명이 참여하는 진상규명위원회도 가동합니다.



위원장을 맡은 조현욱 변호사는 SBS에 "원인과 대응을 규명하고, 책임 소재를 가린 다음 선거 관리 시스템의 개선 권고안을 내겠다"고 말했습니다.



하지만, 조사 기간이 짧은 데다 위원들이 외부 인사라도 실무 지원은 선관위 직원들이 하기 때문에 조사의 신뢰성을 담보하기 어렵다는 지적도 있습니다.



지난 2022년 대선 때 '소쿠리 투표' 논란이 불거지면서 선거관리혁신위원회가 꾸려졌지만,



[노정희/당시 중앙선거관리위원장 (지난 2022년) : 미흡한 준비로 진심으로 사과의 말씀을 드립니다.]



선관위에선 불과 1년 뒤 '자녀 특혜 채용' 파문이 또 터졌습니다.



[노태악/당시 중앙선거관리위원장 (지난 2023년) : 내부 시스템이 더욱 건강하고 투명한 조직으로 거듭나도록….]



국회 국정조사 등 선관위 밖 조사들에 국민적 시선이 더 쏠리는 이유입니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 전민규, 디자인 : 장채우·석진선)