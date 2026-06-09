'14년 장수 커플' 정경호·최수영 결별…소속사 공식 인정

연예계 대표 장수 커플로 주목받았던 배우 정경호(43)와 최수영(36)이 교제 14년 만에 결별했다.



9일 정경호 소속사 매니지먼트 오름 측은 "두 사람이 최근 결별했다"고 밝혔다. 최수영의 소속사 사람엔터테인먼트 측 역시 "두 사람이 좋은 동료로 남기로 했다"며 결별을 인정했다.



양측 모두 두 사람의 구체적인 결별 시기와 이유에 대해서는 말을 아꼈다. 연예계에선 두 사람이 바쁜 스케줄로 인해 서로에게 소원해지며 자연스럽게 결별 수순을 밟은 것으로 보고 있다.



중앙대학교 연극영화과 선후배인 두 사람은 2012년 한 교회 모임에서 만나 연인 사이로 발전했고, 2014년 열애설이 불거지자 이를 인정하며 공개 열애를 시작했다. 이후 두 사람은 방송이나 인터뷰 등에서 서로에 대한 애정을 숨기지 않으며 오랫동안 연예계 장수 커플로 예쁜 사랑을 키워 왔다.



그렇게 14년이란 긴 세월 동안 서로의 든든한 버팀목이 되어 온 두 사람. 하지만 길었던 연인 관계에 마침표를 찍고 동료로 남게 됐다.



한편 정경호는 현재 ENA 드라마 '혹하는 로맨스' 촬영을 진행 중이고, 최수영은 KBS 2TV 주말극 '학교 다녀왔습니다' 촬영을 앞두고 있다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)