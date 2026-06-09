"별 거지같은 XXX"…BTS 일본인 팬 문의에 욕설 응대

▲ 5일 부산 동구 부산역 부산유라시아플랫폼에 'BTS THE CITY 아리랑 부산 웰컴센터-체크인-부산'이 문을 열어 관광객들이 입장하고 있다.

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부산의 한 숙박업체가 일본인 관광객의 예약 관련 문의에 욕설로 응대해 논란이 일자 부산시가 경위 파악에 나섰습니다.자신을 방탄소년단(BTS) 팬이라고 소개한 일본인 A 씨는 최근 부산의 한 숙박업체를 예약한 뒤 체크인 방법 등을 문의했습니다.하지만 해당 업체로부터 돌아온 것은 욕설이었다고 A 씨는 소셜미디어를 통해 주장했습니다.A 씨는 당시 체크인 방법과 엘리베이터 위치, 예약 자동 취소 여부 등에 관해 물었습니다.그러자 해당 숙소업체는 답변 대신 "별 거지같은 XXX", "예약 취소 수고하세요"라고 답했다.A 씨는 결국 다른 숙소를 예약했고 예약 대행사에 관련 사실을 문의한 것으로 알려졌습니다.논란이 커지자 부산시는 해당 숙박업소 상호를 파악하는 등 즉각 경위 파악에 착수했습니다.오는 12~13일 열리는 방탄소년단 공연과 관련해 부산에서는 숙박업소들이 과도한 요금을 부과하거나 부당한 사유로 예약을 취소해 논란이 일고 있습니다.부산시는 이 같은 행위를 저지른 숙박시설에 대해 단호하게 대응할 방침이라고 밝힌 바 있습니다.특히 일방적으로 예약을 취소한 뒤 더 높은 가격에 객실을 재판매하는 행위에 대해서는 부산경찰청 수사에 적극 협조하겠다고 강조했습니다.또한 근본적인 해결을 위해 관광진흥법과 공중위생관리법 등 관련 법령의 신속한 개정을 중앙부처에 건의했습니다.(사진=연합뉴스)