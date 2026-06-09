뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"별 거지같은 XXX"…BTS 일본인 팬 문의에 욕설 응대

작성 2026.06.09 17:00 수정 2026.06.09 17:06 조회수
"별 거지같은 XXX"…BTS 일본인 팬 문의에 욕설 응대
▲ 5일 부산 동구 부산역 부산유라시아플랫폼에 'BTS THE CITY 아리랑 부산 웰컴센터-체크인-부산'이 문을 열어 관광객들이 입장하고 있다.

부산의 한 숙박업체가 일본인 관광객의 예약 관련 문의에 욕설로 응대해 논란이 일자 부산시가 경위 파악에 나섰습니다.

자신을 방탄소년단(BTS) 팬이라고 소개한 일본인 A 씨는 최근 부산의 한 숙박업체를 예약한 뒤 체크인 방법 등을 문의했습니다.

하지만 해당 업체로부터 돌아온 것은 욕설이었다고 A 씨는 소셜미디어를 통해 주장했습니다.

A 씨는 당시 체크인 방법과 엘리베이터 위치, 예약 자동 취소 여부 등에 관해 물었습니다.

그러자 해당 숙소업체는 답변 대신 "별 거지같은 XXX", "예약 취소 수고하세요"라고 답했다.

일본인 여성이 숙박업체와 주고받은 대화 내용 (사진=인터넷 커뮤니티 갈무리, 연합뉴스)

A 씨는 결국 다른 숙소를 예약했고 예약 대행사에 관련 사실을 문의한 것으로 알려졌습니다.

논란이 커지자 부산시는 해당 숙박업소 상호를 파악하는 등 즉각 경위 파악에 착수했습니다.

오는 12~13일 열리는 방탄소년단 공연과 관련해 부산에서는 숙박업소들이 과도한 요금을 부과하거나 부당한 사유로 예약을 취소해 논란이 일고 있습니다.

부산시는 이 같은 행위를 저지른 숙박시설에 대해 단호하게 대응할 방침이라고 밝힌 바 있습니다.

특히 일방적으로 예약을 취소한 뒤 더 높은 가격에 객실을 재판매하는 행위에 대해서는 부산경찰청 수사에 적극 협조하겠다고 강조했습니다.

또한 근본적인 해결을 위해 관광진흥법과 공중위생관리법 등 관련 법령의 신속한 개정을 중앙부처에 건의했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지