'용지 부족' 투표소 더 있었다…선관위 직원 출석 통보

<앵커>



6·3 지방선거 당일 투표용지가 부족했던 투표소가 전국에 걸쳐 91곳에 달하는 것으로 파악됐습니다. 애초에 발표된 것보다 대폭 늘어난 수치인데, 경찰은 사실관계 파악을 위해 선관위 직원 대상 조사 일정을 조율 중입니다.



첫 소식, 동은영 기자입니다.



<기자>



중앙선거관리위원회는 6·3 지방선거 당일 투표용지 부족 사태가 발생한 투표소가 총 91곳이라고 밝혔습니다.



전국 1만 4천여 개 투표소 중 140곳에 투표용지를 더 보냈고, 이 중 91개 투표소에서 실제 추가 용지가 쓰였단 겁니다.



잠시라도 투표가 중단됐다가 재개된 투표소는 26곳이라고 덧붙였는데, 지난 5일 발표 때보다 대폭 늘어난 수치입니다.



선관위는 "신속하고 정확한 현황 파악이 늦어진 점에 대해 사과한다"고 밝혔습니다.



관련 수사에 나선 경찰은 지난 주말, 선거 당일 투표하지 못한 서울 송파구 시민들과 선거 사무를 담당했던 지자체 공무원들을 조사한 데 이어, 투표용지가 부족했던 서울 송파구, 강남구, 광진구 등의 선관위 직원들의 조사 일정을 조율하고 있습니다.



경찰은 이들을 참고인 신분으로 불러 투표 당일 중앙선관위, 서울시선관위와 소통 내역, 투표용지 준비 상황 등을 확인한다는 방침입니다.



경찰은 또, 선거 사무를 담당했던 지자체 공무원들이 속한 대화방 등을 분석하고 있습니다.



경찰은 어제(8일) 노태악 전 중앙선관위원장 등 선관위 고위 간부들을 직무 유기 등 혐의로 고발한 보수 성향 시민단체 관계자도 조사했습니다.



이재명 대통령 지시에 따라 검찰과 경찰 합동수사본부가 출범하면 압수수색 등 선관위에 대한 강제 수사도 본격화할 전망입니다.



(영상취재 : 김흥기·김남성, 영상편집 : 전민규, 디자인 : 장채우)