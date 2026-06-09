[인터뷰] '4선' 유의동 "재선거? 회의적…차기 총선 지도부에 장동혁은 없을 것"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 유의동 국민의힘 의원

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● 유의동 국민의힘 의원 인터뷰



"'평택을' 여론조사와 달리 지역서 체감 느낌 달랐다"

"평택을, 진보 단일화했더라도 1+1=2는 아니었을 것"

"황교안 측 단일화 요구 조건 받아들이기 어려웠어"

"'평택만을 위한 의석'에 대한 대답이 표심으로 이어진 것"

"지도부, 국힘이 무엇을 하기 위한 정당인지 논의해야"

"선거 패배에 대한 지도부의 태도, 많은 걸 보여줘"

"이번 선거는 철저히 지역 선거로 치르겠단 각오로 임해"

"국힘, 국민에 어떤 효용감 줄 수 있을지 밝혀야"

"국힘, 총선 때까지 리더십 여러 번 움직이는 상황 올 것"

"국힘, 총선 가까워질수록 난관 타개 목소리 커질 것"

"국민은 개별 정치인의 행위보다 '분열' 더 답답하게 봐"

"'투표용지 부족', 단호한 대응 필요하나 재선거 직결 여부엔 회의적"

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▷ 주영진 / 앵커 : 이번 지방선거와 국회의원 재보선 당선인 가운데 전국적인 주목도, 관심을 받는 정치인이 여러 명 있기는 합니다만, 정말 피 말리는 접전 아니었나 싶습니다. 경기도 평택을의 국민의힘 유의동 의원 모셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 안녕하세요.



▷ 주영진 / 앵커 : 고생 많으셨습니다.



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 감사합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이 자리에서 인터뷰했던 게 아마 선거전 와중이었죠.



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그때와 이제 당선이 되고 나서 다시 또 출연하셨는데 지금 돌이켜 보면 어떠세요, 선거전이? 여론조사에서 계속 유의동 후보가 좀 약간 뒤처지는 걸로 많이 나왔었잖아요.



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 어떤 여론조사는 제가 한 10% 이상 뒤지는 여론조사도 있어서. 그런데 저는 이제 현장에서, 저희 지역에서 체감하는 느낌하고 여론조사하고는 굉장히 괴리가 있어서 이대로는 가지 않을 것이다라는 생각을 굉장히 강하게 갖고 있었는데 연이어서 여론조사가 계속 이렇게 나오니까 그러면 내가 느끼는 것이 잘못된 거 아닌가, 이런 생각도 하게 되고 내가 이 정도면 일반 유권자들한테도 많은 영향을 주겠다. 이런 생각을 했었는데요. 그런데 그 흐름이 여론조사가 계속 발표됨에도 불구하고 제가 느끼는 체감 민심은 그렇게 큰 차이가 없어서 이대로 잘 가면 되겠다라는 생각은 했었습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 어쨌든 마지막 출구조사도 거의 세 후보가 영 점 몇 퍼센트포인트 차이로 다닥다닥 붙어 있지 않았습니까?



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 저는 당초 예상하기는 한 4%, 5% 정도의 소위 말하는 '샤이 보수'라는 게 실제로 지역에 존재하기 때문에 그런 퍼센티지 정도는 이기겠다고 그랬는데 그것보다 조금 마지막 결과는 좀 격차가 더 벌어져서.



▷ 주영진 / 앵커 : 평택을 유권자들이 왜 유의동 후보에게 더 많은 표를 주셨다고 생각하십니까. 저쪽 표가 나뉘어서 그런 효과가 있었다고 생각하세요, 어떠세요.



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 그렇게 지적하시는 분들도 있고요. 그런데 저희가 유권자분들 한 분, 한 분을 이렇게 여쭤본 게 아니라서 그건 잘 알 수는 없습니다만, 설사 그 두 분이 단일화를 했더라도 저는 그 표가 산술적으로 이렇게 1 더하기 1은 2가 되는 상황은 아니었을 거라고 생각하거든요.



▷ 주영진 / 앵커 : 두 후보 표를 합치면 사실 50%가 넘어가죠.



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 그런데 실질적으로 평택의 중도 성향의 표, 특히 제3당을 원하는 표들이 제법 큽니다. 그러니까 그분들이 그게 김용남 후보한테 갔는지, 조국 후보한테 갔는지는 모르겠습니다만, 그 표심이 충분히 작동했다고 생각을 하고요. 그럼에도 불구하고 변하지 않는 보수 유권자층이 워낙에 두텁게 있기 때문에 그분들이 투표장에만 나오게 되면 저는 선거 결과는 다자구도 속에서는 어렵지 않겠다. 이런 생각을 했었죠. 그래서 제가 선거운동 마지막 날 기자회견을 하면서 했던 말씀이 단일화를 촉구하면서 드렸던 말씀이 '5자 구도 속에서도 충분히 이길 수는 있을 것 같다. 다만 그렇게 이기는 것보다는 보수 단일화를 통해서 우리가 크게 이기는 것이 앞으로 보수 유권자들에게 기대, 희망, 이런 것을 줌으로써 우리 보수 재건의 씨앗이 여기서 뿌려질 수 있지 않겠느냐. 그러니까 함께, 같이 하십시다.'라는 이야기를 드렸었는데 실제로 그 예상의 범위 내에 있었던 게 아닌가 싶습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 결과를 이제 보면 황교안 후보와 단일화하지 않았던 게 자칫하면 황교안 후보가 요구 조건 걸었던 게 있잖아요. 부정선거 주장에 동의해야 한다. 결과적으로 보면 단일화를 하지 않았던 게 오히려 유의동 당선인, 유의동 의원으로서는 대단히 다행스러웠던 일 아닌가. 또 이렇게 주변에서 많이 볼 것 같은데 어떻습니까?



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 그런데 사실은 그 조건은 저희가 동의하기가 어려운 거니까요. 제가 단일화를 요구하면서 드렸던 말씀은 분명히 황교안 후보하고 저 사이에는 정치적 견해 차이가 분명히 있죠. 그렇지만 황교안 후보와 저 사이의 간격 차이보다 저희와 김용남 후보, 저희와 조국 후보의 차이가 훨씬 더 크니까 지금 대한민국의 정치 현실이 양당 시스템에서 돌아간다고 한다면 우리가 그 차이를 극복하기 위해서는 좀 힘을 합치는 것이 좋지 않겠느냐. 말씀을 드렸던 바고요. 그 과정 속에서 차이가 좀, 극복하지 못하는 차이가 있다면 그건 뒤에 남겨놓고 우리가 함께 마음을 모을 수 있는 부분부터 시작하자는 취지로 그런 말씀을 드렸었던 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 결과적으로 선거 결과를 놓고 보면 아까 말씀드린 것처럼 김용남, 조국 두 후보의 표를 합치면 50%가 넘고 유의동 후보가 득표한 표보다는 어쨌든 많아요. 그러나 어쨌든 가장 많은 표를 얻은 사람은 유의동 후보, 유의동 후보가 이제 당선이 돼서 국회로 복귀하게 된 겁니다. 이번 평택을 유권자들의 투표, 여기에 담긴 그 민심은 뭐라고 생각하세요. 물론 국민의힘도 과반의 지지를 얻지는 못하셨습니다.



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 맞습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 뭐라고 생각하십니까?



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 일단 저희 당을 바라보고, 그러니까 국민의힘을 바라보는 유권자들의 생각은 기본적으로 '당신네 당은 매력이 없어'는 기본적으로 깔려 있는 것 같습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 지금 이재명 정부가 이렇게 독주하는 것, 그리고 민주당이 국회 안에서 입법이나 모든 부분을 좀 독단적으로 전횡을 휘두르는 것, 이런 것까지 우리가 봐주기는 좀 어렵지 않아? 그리고 현재, 제가 캠페인 내내 드렸던 말씀인데 이재명 정부를 위한 의석은 이미 충분하고 지금은 평택만을 위한 의석이 필요한데 지금 다른 후보들 중에 평택만을 위한 의석을 대표한다고 할 수 있는 사람이 있습니까라고 물었던 부분에 대한 지역 주민들의 대답이 이번 표심으로 나온 것이 아닌가. 이렇게 생각을 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 국민의힘은 앞으로 그러면 유의동 의원 이제 총선은 또 2년 뒤로 또 바로 올 텐데 국민의힘이 잘하지 않으면 2년 뒤 총선이 또 어떻게 될지는 모르는 것 아니겠습니까.



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 국민의 힘은 어떻게 가야 한다고 보세요. 특히 장동혁 대표 거취 문제, 이번 선거 결과를 놓고 예전 같으면 지방선거 이 정도 성적을 거뒀으면 지도부에서 누군가는 '책임지고 물러나겠습니다' 해야 하는데 지금 아무도 물러나겠다는 사람이 없어요.



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 저는 기본적으로 우리 국민의힘이 극복해야 할 문제는 우리 당이 무엇을 하고자 하는 정당인지에 대한 이야기를 좀 할 필요가 있을 것 같습니다. 그러니까 '국민의힘이 다수당이 되고 국민의힘이 숙원 정당으로서의 역할을 한다면, 과연 국민의힘은 무엇을 할 거지? 그리고 우리 국민들의 삶에 어떤 도움이 되지?'라는 부분에 대한 것은 없고. '이재명 정부는 나빠요', '민주당 정부의 독재를, 전횡을 막아주세요'라는 것, 호소 외에는 또 특별한 저희의 주장이나 가치, 지향이 두드러지지 않거든요. 그러니까 그 부분에 대한 생각들을 좀 정리할 필요가 일단 있다고 보고요. 그런 생각을 정리하는 데 있어서 지금 뭐 장동혁 지도부가 물러나느냐, 물러나지 않느냐는 그 후차적인 문제인 것 같은데. 사실 그런 태도, 지금 이 선거 패배에 대한 당 지도부가 임하는 태도만으로도 저는 국민들한테 모든 걸 많은 부분을 좀 보여줬다고 생각을 하거든요. 설사 그 국민들이 생각하시기에, 일부 국민들이 생각하시기에 '이번 선거는 그렇게 많이 진 것 같지는 않아. 우리가 서울도 이기고 몇몇 곳 이겼잖아.' 그러니까 이걸 가지고 우리가 패배 의식에 찌들어서 이렇게 할 필요 있어? 라는 주장을 하시는 분들도 계시겠지만. 그것 이전에 선거 결과에 대해서 적극적으로 책임지려고 하는 모습이 예전에는 있었는데 그렇지 못하다는 것이 지금 예전에 가졌던 국민의힘, 보수 정당으로서의 책임을 다하는 자세, 그런 매력, 이런 것들이 국민들 마음속에서는 멀어진 것이 아닌가 이렇게 생각을 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 유의동 의원도 선거 전 과정에서 장동혁 대표와 함께 다니는 모습을 본 기억이 없습니다. 오겠다는 연락은 혹시 없었습니까?



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 그런 연락은 없었습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 오겠다는 연락도 없었고, 와달라고 요청하지도 않았고. 그리고 아예 한 번도 안 온 거죠, 장동혁 대표는?



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 네.



▷ 주영진 / 앵커 : 유승민 전 원내대표하고는 함께 다니고, 이게 기사도 되고 제가 사진도 봤어요. 특별한 이유가 있습니까?



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 이번 지방선거, 함께 치러지는 선거이고. 또 저를 제외한 모든 후보가 한 몇 개월 사이에 평택에 이사를 오신 분들이어서, '이번 선거는 철저하게 지역 선거로 치러야 되겠다'는 생각을 갖고 그 자세로 임했었는데. 유승민 대표께서 선거를 도와주겠다고 말씀을 주셨고, 또 특히 저희 평택 지역에 고덕동이라는 곳이 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 고덕동. 거기 많이 나오던데 어떤 동네입니까?



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 삼성전자 반도체 공장 클러스터가 위치하고 있는 곳이고. 평균 연령이 33.4세 정도 되고요.



▷ 주영진 / 앵커 : 삼성전자 다니시는 분들이 많은 거예요?



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 그 관련된 업에 계시는 분들이 많으신데. 거기에 계신 분들한테 또 유승민 대표가 갖고 있는, 소구하는 그런 힘이 있기 때문에 저는 이렇게 모셔서 함께하자고 말씀을 부탁을 드렸죠. 그런데 흔쾌히 또 응해 주셔서.



▷ 주영진 / 앵커 : 먼저 요청을 하신 겁니까?



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 네.



▷ 주영진 / 앵커 : 유승민 전 원내대표가 공개 행보를 잘 안 했었잖아요. 그동안. 이번에는 아예 마음먹고 유의동 후보를.



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 개인적으로 저하고 좀 가까운 부분도 있고요.



▷ 주영진 / 앵커 : 당이 국민의힘이 어떻게 가야 한다라고 하는 생각도 두 분이 생각이 일치하겠네요?



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 방향성은 10여 년 이상 같이 정치 현안에 대한 고민도 하고 이야기도 나눴으니까. 방향성은 이렇게 큰 차이는 있지는 않죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 이제 4선 의원이 되신 거죠. 4선 의원이면 중진 의원이고 국민의힘에서 목소리를 내도 다른 의원들이 상당히 귀를 기울일 만한 그런 무게를 갖고 있는 정치인인데. 국민의힘의 앞날 어떻게 할 것이냐. 가장 중요한 게 리더십 문제를 어떻게 할 것이냐. 이게 가장 중요하고 리더십이 어떠한 메시지를 내느냐가 국민들은 항상 주목하잖아요. 이제부터 2년 동안은 그 메시지를 보고, 2년 동안을 평가한 다음에 총선에서 투표하지 않겠습니까?



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 국민이 무섭잖아요. 모르는 것 같아도 다 알지 않습니까? 그 유의동, 4선 의원 유의동 의원은 이제 당내 그런 현안에 대해서는 어떤 목소리를 내실 거냐. 당장 내일 의원총회부터?



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 내일 의원총회에서는 이 원내대표를 선출하기 위한 의원총회이기 때문에 개별 의원들이 정치 현안에 대한 입장을 밝히는, 밝힐 수 있는 시간이 허락되는지까지는 잘 모르겠습니다. 그런데 앞으로 앞서 말씀드렸던 것처럼 국민의힘이라는 정당이 어떤 효용감을 국민들한테 줄 수 있을지, 우리는 무엇을 주장하는 정당인지에 대한 지향, 정체를 분명히 밝힐 필요가 있고요. 지향은 각 개별 법안을 통해서 저는 구체화된다고 생각을 하거든요. 그러니까 그 부분에 대한 노력을 조금 더 진지하게 하는 의원들과 함께, 그런 운동을 해 나갈 생각이고요. 그 과정 속에서 리더십이라는 게 제가 보기에는 총선 때까지 리더십이 여러 번 움직이는 상황이 있을 거라고 생각합니다. 지금은 리더십이 변하지 않을 것 같고, 좀 아득해 보이고, 이 터널의 끝이 보일 것 같지는 않지만. 저는 정당의 리더십은 선거를 통해서 자연스럽게 조정이 된다고 생각을 하고. 2년도 채 남지 않은 총선이 지금 현재 관망을 하고 있거나 소극적으로 이 당 리더십 문제를 바라보고 있는 의원들을 조금 더 적극적인 자세로 바꾸는 데 시간이 흐르면 흐를수록 적극적으로 바뀌는 데 큰 역할을 할 거라고 생각을 하거든요. 그래서 제가 보기에는 앞으로 6개월보다는 향후 그 뒤에 3개월이 훨씬 더 적극적으로 바뀌는 강한 에너지가 나올 거고요.



▷ 주영진 / 앵커 : 올해 정기국회까지는 그냥 열심히 하고 그다음에 내년부터?



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 올 6월, 그러니까 앞으로 향후 6개월 동안 열심히 움직인다고 하더라도 그 6개월 기간보다는 그 이후의 3개월이 훨씬 더 에너지가 셀 거고. 그 3개월보다는 한 달 반이 더 셀 거고. 가면 갈수록, 총선에 가까이 가면 갈수록 의원들이 적극적으로 이 난관을 타개하겠다는 움직임, 에너지, 목소리, 이런 것들이 계속 커질 거라고 생각을 해서. 지금은 조금 답답한 상황이 계속될지는 모르겠습니다마는 저는 굉장히 낙관적으로 보고 있습니다, 이 상황을.



▷ 주영진 / 앵커 : 유 의원 말씀하신 게 구체적으로 말씀 안 하십니다만. 다음 총선에 임하는 국민의힘의 모습은, 혹은 당명조차도, 또 리더십의 모습조차도 지금의 이름은 지금의 모습은 절대 아닐 것이다?



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 저는 뭐 그건 확실합니다. 오히려 그게 야당이니까 훨씬 더 가능하다고 생각을 하거든요. 민주당 같은 경우에는 그런 변화를 총선 때까지 갖기는 상당히 어렵다고 생각을 합니다. 왜냐하면 여당이기 때문에 여당의 당 대표와 청와대와의 긴밀한 교감이 이루어져야 하는데.



▷ 주영진 / 앵커 : 당청 관계.



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 네. 소위 말하는 당청 관계가 이렇게 수평적으로 잘 협조적으로 이루어질 것으로 예상을 합니다만, 총선에 다가오면 다가올수록 각자의 목소리가 세고 그 비슷한 세력들이 부딪히기 때문에. 현실적으로 저는 이렇게 효과적인, 일사불란한, 이런 대응을 하기는 좀 어렵지 않겠나 이렇게 생각을 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러면 유의동 의원이 그리는 총선에 임하는 보수 정당. 그 안에는 이번 선거전에 유의동 후보 지지를 선언했던 개혁신당의 이준석 대표, 또 부산 북갑에 당선된 한동훈 의원, 그리고 오랜 시간 침묵하면서 묵묵히 행보를 보여왔던 유승민 전 원내대표, 이런 사람들이 다 함께하는. 오세훈 서울시장, 다 함께하는 그런 정당이 될 것이다?



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 저는 이번 선거 운동 과정에서 제가 지역분들한테 가장 많이 들었던 이야기가 '왜 너희들은 늘 싸우느냐'였거든요. 그러니까 그분들이 개별 정치인의 정치 행위보다 더 답답하게 생각하는 것이 분열하는 거였기 때문에. 저는 이것을 극복할 수 있는 모멘텀이 언젠가는 생길 거라고 생각을 하고요. 그렇게 되면 누구나 할 것 없이 지금 저희 현재 우리 당 저희 대한민국의 정치 시스템이 양당제로 움직이고 있지 않습니까? 그러니까 양당의 중심이 서게 될 것이고. 그것이 각 후보들 간에, 각 정치 개별 정치인들 간의 차이를 극복하게 하는 강력한 에너지가 발동할 거라고 저는 생각을 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 장동혁 대표가 오늘 기자간담회 자청해서 전면적인 재선거 실시를 요구했어요. 이게 당론이 아니잖아요. 총의를 모은 게 아니에요. 그리고 오세훈 시장도 '그건 정치적 구호로서 한 얘기죠. 다만 항의 시위하는 시민들의 목소리는 무겁게 받아들여야 되겠습니다'라고 얘기를 했는데, 유의동 의원 생각은 어떠세요?



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 저도 오세훈 시장의 생각에 거의 같은데요. 그러니까 현실적으로 기술적으로 그것이 가능하냐라는 부분은 좀 다른 차원의 문제고요. 다만 선관위가 지금 이게 처음 있었던 일도 아니고 소쿠리 투표라든지. 직원의 자녀를 채용하는 문제라든지. 최근 얼마 전에는 대통령이 투표용지를 노출시키는 사건에 대한 대응이라든지. 공정 선거를 관리한다는 기관의 행태로서는 이해하기가 정말 어렵고. 특히나 이번 같은 경우는 기본적인 국민의 참정권을 본질적으로 훼손시켰다는 부분에 있어서, 이것은 뭐 어떤 일벌백계라는 표현 가지고도 부족할 정도의 단호한 대응이 필요하다고 생각을 하는데. 그것과 재선거와 이렇게 바로 직결시키는 것이 과연 가능하냐. 이 부분에 대해서는 저는 좀 회의적입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 유의동 의원님 이제 후보에서, 또 여론조사에서 뒤처지는 후보에서 일약 어떻게 보면 극적인 승리를 거두고 다시 국회로 돌아왔습니다. 국민의힘 중진으로서 앞으로 해야 할 일이 무척 많을 것 같은데. 우리 시청자분들, 평택을 유권자분들에게 한 2~30초 짧게 한번 인사 한번 해 주시죠.



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 평택 시민 여러분, 그리고 저희를 오랫동안 지켜봐 주셨던 국민 여러분, 다시 한번 일할 기회를 허락해 주셔서 너무나 감사합니다. 여러분들께서 주신 이 기회를 허투루 쓰지 않고, 국민들께서 원하시는 보수 정당의 재건을 위해서 제가 부족하지만 제가 갖고 있는 모든 힘을 다 쏟아내겠습니다. 조금만 지켜봐 주십시오. 감사합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 아, 조국 후보, 김용남 후보. 특별히 더 힘든 후보 있었습니까?



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 비슷했던 것 같아요. 다들 힘든 좋은 후보들이어서요. 경쟁하는 데는 뭐 매우 어려웠지만, 그래도 결과가 이렇게 나와서 다행스럽게 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 유의동 의원 앞으로 정말 국민들이 많이 주목할 것 같습니다. 멋진 의정 활동 기대하겠습니다. 감사합니다.



▶ 유의동 / 국민의힘 의원 : 감사합니다.



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