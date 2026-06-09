[여담야담] 정청래 빠지고 김민석 나온 이 대통령 출국장…8월 전대 '이심김심?'

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김병주 더불어민주당 의원, 정성국 국민의힘 의원, 양만희 SBS 논설위원
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● 민주 당권경쟁 가열
김병주 / 더불어민주당 의원
"이 대통령 '중도보수 통합' 부족 지적‥특정 인물 아닌 당 전체 질타"
"민주, 당권 화쟁 필요‥분열의 언어로 통합 얘기해선 안 돼"
정성국 / 국민의힘 의원
"민주 대통령 순방 행사 불참은 이 대통령의 정청래 향한 메시지"
양만희 / SBS 논설위원
"이 대통령, 김민석 공개 칭찬‥차기 당대표 리더십 향한 의중 표명"
"송영길, '호남' 화두로 정청래 공격‥당대표 출마 의심 여지없어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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