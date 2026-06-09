[여담야담] 장동혁 "재선거" 요구에 오세훈 "6만 표 차이인데? 정치 구호 불과"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김병주 더불어민주당 의원, 정성국 국민의힘 의원, 양만희 SBS 논설위원
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● 장동혁 "전면 재선거"~● 장동혁 사퇴 버티기?
김병주 / 더불어민주당 의원
"장동혁 '전면 재선거' 주장은 무책임‥진상 규명도 안 된 상황"
"장동혁 '전면 재선거' 주장, 국민 아닌 개인 위기 극복 수단"
정성국 / 국민의힘 의원
"장동혁 '재선거' 발언 강해져‥'책임론' 희석 의도인 듯"
"국힘 원내대표 선거 결과 따라 한동훈 복당 가능성 있어"
"장동혁 '재선거' 주장에 국힘 동조 안 해‥대표 리더십 실종"
양만희 / SBS 논설위원
"장동혁 '전면 재선거' 주장에 부정선거론 가져와‥당 안팎 논란 있을 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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