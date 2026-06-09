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정부 "10대 자살률 2035년까지 절반으로"…위기징후 AI로 포착

박세용 기자
작성 2026.06.09 15:46 조회수
정부 "10대 자살률 2035년까지 절반으로"…위기징후 AI로 포착
▲ 서울 마포대교에 설치된 '한 번만 더' 동상 모습

정부가 현재 10만 명당 8명 수준인 청소년 자살률을 10년 뒤인 2035년까지 4.2명 이하로 낮추겠다는 목표를 세웠습니다.

교육부와 보건복지부, 성평등가족부 등 15개 관계부처는 오늘(9일) '10대 청소년 자살 예방 범정부 추진 대책'을 발표했습니다.

이번 대책에 따르면, 우선 학교 현장의 예방 교육이 대폭 강화됩니다.

현재 연간 6차시로 운영 중인 초·중·고 사회정서교육을 17차시까지 확대합니다.

또 위기 상황에서 친구의 충동을 가라앉히도록 돕는 실습 위주의 '마음 CPR(심폐소생술)' 교육을 도입합니다.

성평등가족부는 소셜미디어 등 온라인상의 자해·자살 유발 정보를 신속히 감지할 수 있는 '인공지능(AI) 기반 위기징후 발굴 시스템'을 연말까지 구축하기로 했습니다.

조기 개입과 치료 지원 체계도 촘촘해집니다.

경찰과 소방이 확보한 자살 시도 청소년 정보를 시도교육청과 빠르게 공유할 수 있도록 제도를 개선하며, 모든 학교에 전문 상담인력 배치를 추진합니다.

아울러 고위기 청소년을 위한 전용 병동·병상 도입도 검토합니다.

정부가 이 같은 총력전에 나선 것은 최근 10대 청소년의 자살과 정신건강 위험 신호가 역대 최고치에 이르렀기 때문입니다.

국가데이터처에 따르면 지난해 10대 자살자는 잠정 396명으로 전년 372명 대비 6.5% 증가했습니다.

이는 9년 전인 2016년 273명과 비교하면 45.1% 급증한 수치입니다.

청소년들의 자살 동기를 분석한 결과 '정신과적·정신적 문제'가 55.6%로 가장 많았는데, 실제로 지난해 정신건강 문제로 병원을 찾은 청소년은 43만 1,000명으로 4년 전보다 57.3%나 늘었습니다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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