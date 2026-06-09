정부 "10대 자살률 2035년까지 절반으로"…위기징후 AI로 포착

▲ 서울 마포대교에 설치된 '한 번만 더' 동상 모습

정부가 현재 10만 명당 8명 수준인 청소년 자살률을 10년 뒤인 2035년까지 4.2명 이하로 낮추겠다는 목표를 세웠습니다.교육부와 보건복지부, 성평등가족부 등 15개 관계부처는 오늘(9일) '10대 청소년 자살 예방 범정부 추진 대책'을 발표했습니다.이번 대책에 따르면, 우선 학교 현장의 예방 교육이 대폭 강화됩니다.현재 연간 6차시로 운영 중인 초·중·고 사회정서교육을 17차시까지 확대합니다.또 위기 상황에서 친구의 충동을 가라앉히도록 돕는 실습 위주의 '마음 CPR(심폐소생술)' 교육을 도입합니다.성평등가족부는 소셜미디어 등 온라인상의 자해·자살 유발 정보를 신속히 감지할 수 있는 '인공지능(AI) 기반 위기징후 발굴 시스템'을 연말까지 구축하기로 했습니다.조기 개입과 치료 지원 체계도 촘촘해집니다.경찰과 소방이 확보한 자살 시도 청소년 정보를 시도교육청과 빠르게 공유할 수 있도록 제도를 개선하며, 모든 학교에 전문 상담인력 배치를 추진합니다.아울러 고위기 청소년을 위한 전용 병동·병상 도입도 검토합니다.정부가 이 같은 총력전에 나선 것은 최근 10대 청소년의 자살과 정신건강 위험 신호가 역대 최고치에 이르렀기 때문입니다.국가데이터처에 따르면 지난해 10대 자살자는 잠정 396명으로 전년 372명 대비 6.5% 증가했습니다.이는 9년 전인 2016년 273명과 비교하면 45.1% 급증한 수치입니다.청소년들의 자살 동기를 분석한 결과 '정신과적·정신적 문제'가 55.6%로 가장 많았는데, 실제로 지난해 정신건강 문제로 병원을 찾은 청소년은 43만 1,000명으로 4년 전보다 57.3%나 늘었습니다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.(사진=연합뉴스)