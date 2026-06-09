뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

호르무즈 근처에 미군 헬기 추락…트럼프 "조종사들 무사"

김민표 기자
작성 2026.06.09 15:41 조회수
호르무즈 근처에 미군 헬기 추락…트럼프 "조종사들 무사"
▲ 아파치 헬기 (기사 내용과 직접적 관련이 없습니다)

미국 육군 아파치 헬기 한 대가 호르무즈 해협 인근에서 추락했으며 탑승 승무원 2명은 무사히 구조됐다고 뉴욕타임스(NYT)가 8일(현지시간) 보도했습니다.

익명의 소식통들은 추락의 원인이 이란의 공격 때문인지 기계적 결함에 따른 것인지 아직 명확히 밝혀지지 않았다고 전했습니다.

NYT는 이번 사건에 대해 "이스라엘과 이란이 군사 공격을 주고받는 등 적대 행위가 잦아든 다음에 발생했다"며 휴전의 취약성을 보여주는 최근 사례라고 설명했습니다.

미군은 지난 4월 F-15E 스트라이크 이글 전투기가 이란 남서부 내륙 지역에서 피격으로 추락하자 탑승자 2명을 구조하는 데 성공한 바 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 추락 사고와 관련해 부상자가 없었다는 점을 강조했지만 사고 원인에 대해서는 따로 언급하지 않았습니다.

그는 기자들에게 "(사고 헬기) 조종사들은 괜찮다. 아무도 다치지 않았다"며 "내일 조사 보고서를 발표할 예정"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지