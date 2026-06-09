[자막뉴스] "투표함 빼려고 핸드볼 선수 위장"…아이들이 선관위 직원? '황당 음모론'

12.3 계엄 당시 병력을 이끌고 국회 본관에 침투한 혐의로 재판을 받고 있는 김현태 전 육군 특수전사령부 707특수임무단장이 진행한 유튜브 라이브 방송입니다.



김 전 단장은 어제(8일) 핸드볼 여성 유소년 국가대표팀 선수들이 훈련용품을 꺼내기 위해 핸드볼 경기장에 들어간 것을 두고 "의심스러운 정황이 있었다"며 이렇게 주장했습니다.



[김현태/전 육군 특수전사령부 707특수임무단장 : 주변 증언에 의하면 들어간 사람보다 적은 인원수가 나왔다는 거예요. 결국 뭐냐면 누군가 위장해서 들어갔을 가능성이 있다.]



투표함을 옮기려고 선수인 척 위장해 들어갔다고 주장하기도 했습니다.



[김현태/전 육군 특수전사령부 707특수임무단장 : 누군가가 투표함을 옮기는 게 보였다. 이런 것들을 종합해보면 투표함을 옮기기 위한 목적으로 위장해서 들어간 거죠. 선수인 척 들어갔고.]



앞서 어제 오전 10시쯤 올림픽공원 핸드볼경기장에 핸드볼 여성 유소년 국가대표팀 선수 6명이 도착해 "문을 열어달라"며 시위 참가자들에게 간청했습니다.



이들은 오는 24일 중국 산시성에서 열리는 세계여자주니어선수권대회(U20) 출전을 앞두고 연습이 예정돼 있었는데, 경기장이 시위로 봉쇄되면서, 다른 곳에서 대신 훈련하기 위해 운동기구를 꺼내러 온 겁니다.



일부 시위 참가자들은 선수들이 훈련용품을 갖고 나오자, 투표용지가 숨겨져 있는지 확인하겠다며 소지품을 검사하기도 했습니다.



아무 관계없는 청소년 선수들이 엉뚱한 피해를 본 일에 김 전 단장이 근거 없는 주장까지 더한 셈인데, 이를 두고 온라인상에서는 음모론이 과하다는 비판이 쏟아지고 있습니다.



지난 1월 파면된 김 전 단장은 내란 중요임무 종사 혐의로 재판을 받는 와중에 "이재명 정권을 무너뜨리겠다"며 이 대통령의 옛 지역구인 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 무소속으로 출마했다가 낙선하기도 했습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 안준혁, 디자인: 이수민 , 제작: 디지털뉴스부, 영상 출처: 유튜브 채널 참군인김현태)