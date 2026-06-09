"수입 마라 간식 주의"…일부 제품 세균 검출에 나트륨·당 과다

▲ 한국소비자원

마라 맛 곤약 일부 제품에서 세균이 검출되는 등 어린이들이 즐겨 먹는 수입 간식에 대한 안전성을 관리해야 한다는 조사 결과가 나왔습니다.한국소비자원은 초등학교 주변 무인 판매점에서 유통되는 마라 맛 간식, 사탕 등 수입 간식류 20개 제품의 품질과 안전성을 검사한 결과를 오늘(9일) 발표했습니다.마라 맛 간식류 중 '향라웨이 설곤약' 1개 제품에서 세균 발육이 확인됐습니다.한국소비자원은 수입 판매원에게 판매 중단과 소비자 환불을 권고했으며 현재 유통 중인 재고는 없는 상황입니다.'ASMR바삭 지구모양 동결건조젤리' 제품 일부는 지나치게 단단해 어린이 치아 손상이 우려되는 것으로 나타났습니다.마라 맛 간식류는 대두유 등 유지를 사용한 식품으로 제조·보관·유통 과정이 미흡할 경우 산패 위험이 있습니다.다만, 대부분 산패도 관리 대상이 아니었습니다.이에 한국소비자원은 수입 판매원에게 유탕·유처리 식품 기준에 준해 품질을 관리하라고 권고했으며, 식품의약품안전처 등 관계 기관에는 해당 제품군에 대한 안전성 모니터링 강화를 요청할 예정입니다.마라 맛 간식류 중 '금대주 향라팽이버섯', '찹쌀라티오' 제품은 나트륨 함량이 높아 제품 2봉지만 섭취해도 9∼11세 일일 나트륨 충분 섭취량(1천300㎎)에 도달했습니다.캔디류 중 '꾸덕젤리 블루베리향'은 1봉지가 642㎉의 고열량이었습니다.당류 함량(55g) 역시 9∼11세 어린이 일일 첨가당 섭취 기준(45g)을 초과했습니다.한국소비자원은 식품의약품안전처에 마라 맛 간식류 등 신유형 수입 간식에 대해 안전성 모니터링 강화를 요청할 예정입니다.