[자막뉴스] '수억 성과급' 의대 위협하는 계약학과…"삼전닉스 갈래!" 입시 판도 대변혁

반도체 산업의 호황 여파로 대학 졸업만 하면 삼성전자와 SK 하이닉스 두 기업에 곧장 취업할 수 있는 계약학과 합격선이 한의대 수준까지 오를 것이라는 입시업계 전망이 나왔습니다.



메가스터디교육이 분석한 평가원 주최 6월 모의평가 가채점 결과에 따르면 반도체 계약학과의 지원 가능 점수는 국어·수학·탐구 합계 288점 이상으로 나타났습니다.



자연대 최상위 학과인 의대 지원 가능 점수는 292점으로 예측됐고, 치대는 290점, 한의대는 288점, 약대는 286점이었습니다.



이에 따라 2027학년도 대입에서 반도체 계약학과의 합격선은 한의대와 비슷하고 약대보다 높아질 것으로 보입니다.



연세대, 고려대, 한양대, 서강대 등에 있는 반도체 계약학과는 전형에 따라 조금씩 다르지만 통상 의·치·한의·약대보다 합격선이 낮았습니다.



그러나 최근 반도체 초호황을 맞은 삼성전자와 SK하이닉스 직원들이 고연봉에 더해, 수억 원 대 성과급을 받게 되면서 상황이 변했습니다.



개원할 때 큰 비용이 들어가고 경쟁이 치열한 약학계보다 안정적으로 고소득을 올릴 수 있는 반도체 대기업에 대한 수험생, 학부모의 선호도가 커지고 있다는 게 업계 분석입니다.



변화의 조짐은 이미 지난해부터 나타났는데 앞서 2026학년도 수시에서도 연세대와 고려대 반도체 계약학과 내신 합격선이 역대 최고치를 기록했습니다.



삼성전자 계약학과인 연세대 시스템반도체공학과의 평균은 1.47등급으로 학과 개설 첫해인 2021학년도의 3.1등급보다 크게 올랐습니다.



SK하이닉스 계약학과인 고려대 반도체공학과 평균도 2021학년도 3.25등급 대비 상승한 2.68등급이었습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김혜주, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)