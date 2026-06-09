[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…현황 파악도 엉망, '용지부족' 투표소 91곳

1. 6.3 지방선거 당시 투표용지가 부족했던 투표소가 당초 선관위가 발표했던 50곳보다 41곳이 더 많은 91곳이었던 것으로 현재까지 파악되고 있습니다. 서울 송파구 올림픽공원 개표소에서는 참정권 침해를 규탄하는 시위가 닷새째 계속되고 있습니다.



2. 코스피와 코스닥 어제(8일) 급락을 딛고 오늘 오전에 반등했습니다. 어제보다 213포인트 오른 7,697로 출발한 코스피는 장중 7% 넘게 급등하면서 8,000선을 회복했습니다. 코스닥도 상승세를 보이며 양 시장에서 모두 장 초반 매수 사이드카가 발동되기도 했습니다.



3. 트럼프 미국 대통령의 압박에 이란과 이스라엘이 서로 간의 공격을 멈추긴 했지만, 중동 지역의 긴장감은 여전한 상황입니다. 트럼프 대통령은 자신이 이스라엘 네타냐후 총리에게 전화를 걸어서 직접 경고했다고 언론을 통해 밝혔습니다.



4. 이재명 대통령이 프랑스에서 열리는 G7 정상회의 참석과 유럽 지역 순방을 위해서 오늘 오전 벨기에로 출국했습니다. 이 대통령은 벨기에와 이탈리아에서 정상회담을 하고 레오 14세 교황도 면담할 예정입니다.