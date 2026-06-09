방미심위, 북중미 월드컵 개막 앞두고 불법 도박사이트 1,280건 차단

▲ 도박

방송미디어통신심의위원회는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막을 앞두고 불법 스포츠 베팅 사이트 1천280건에 대해 이용해지와 접속차단을 결정했다고 밝혔습니다.방미심위는 어제(8일) 통신심의소위원회를 열고 월드컵 기간 축구 열기를 이용한 불법 스포츠 도박이 성행할 것으로 예상됨에 따라 국민 피해 예방 차원에서 이같이 의결했습니다.토너먼트 승패에 대한 관심이 높아지는 월드컵 기간 불법 도박 사이트 확산을 막기 위한 선제 조치입니다.차단 대상 사이트들은 축구와 야구뿐 아니라 국내 합법 스포츠 베팅 서비스에서 제공하지 않는 해외 이종격투기(UFC), 복싱, 아이스하키 경기까지 대상으로 삼았습니다.특히 경기 도중에도 배당률이 실시간으로 변동되는 '라이브 베팅' 기능을 제공해 이용자의 사행심을 조장하고, 판돈을 가로챈 뒤 잠적하는 이른바 '먹튀' 피해 우려도 큽니다.방미심위는 사행산업통합감독위원회 등 유관기관과 협력해 월드컵 종료 시까지 불법 스포츠 베팅 사이트에 대한 모니터링을 강화하고 신속한 차단 조치를 이어갈 방침입니다.방미심위는 지난해 4만 3,718건, 올해는 6월 현재 5천279건의 불법 스포츠 도박 사이트에 대해 시정요구를 의결했다고 덧붙였습니다.방미심위는 "불법 사이트는 '먹튀' 피해로 이어질 가능성이 높다"며 "불법 사이트를 발견하면 신고 페이지나 전화(1377)로 신고해 달라"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)